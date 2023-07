Mit fast 7.300 Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen hatte das Jahr begonnen, informiert die Agentur in ihrem Bericht für den Monat Juni. Seit dem Frühjahr ging die Zahl dann nach und nach zurück. Zur Halbjahresauszählung sind noch 6.850 Menschen arbeitslos. Zwar sank die Zahl der Arbeitslosen in den vergangenen vier Wochen nur noch um weniger als 10 Personen, erreichte aber dennoch den niedrigsten Stand des Jahres. Die Arbeitslosenquote beträgt unverändert 3,7 Prozent. Während die Arbeitslosigkeit im Landkreis Sigmaringen im Juni um 1,0 Prozent zurückging, nahm sie im Zollernalbkreis um 0,4 Prozent zu. In beiden Kreisen blieben die Arbeitslosenquoten trotzdem unverändert, und zwar in Sigmaringen bei 3,3 Prozent und im Zollernalbkreis bei 4,0 Prozent.

Arbeitsamtschefin zieht positive Bilanz für das erste Halbjahr

„Vor genau einem Jahr war die Arbeitslosigkeit wegen des Ukraine-Krieges sprunghaft angestiegen. Zeitweise hatten wir danach Arbeitslosenzahlen, die um fast ein Drittel höher lagen als in den Jahren zuvor. Und auch heute noch sind die Zahlen deutlich höher als vor Kriegsbeginn“, stellt Anke Traber, die Leiterin der Agentur für Arbeit Balingen, fest. „Dennoch fällt die Halbjahresbilanz insgesamt positiv aus. Denn während landesweit die Arbeitslosigkeit im Juni leicht anstieg, blieb sie bei uns nach dem sehr geringen Rückgang annähernd gleich. Ganz allmählich geht die Arbeitslosigkeit auch bei den ukrainischen Geflüchteten wieder zurück“, ergänzt Pressesprecher Rolf Gehring.

Agentur hat mehr als 4000 offene Stellen im Angebot

Auch wenn die Arbeitskräftenachfrage insgesamt in diesem Jahr bisher geringer ist als im Jahr zuvor, hat die Agentur für Arbeit aktuell noch mehr als 4.000 freie Stellen zur Besetzung im Bestand. In allen Branchen gibt es Beschäftigungsmöglichkeiten. Die meisten Stellen sind derzeit in der Lagerwirtschaft, Metallbearbeitung, Maschinenbau- und Betriebstechnik, Erziehungsberufen und im Verkauf gemeldet.

Starke Nachfrage nach Auszubildenden

Die Nachfrage nach Auszubildenden nimmt weiter zu, Betriebe stehen im Wettbewerb um den Arbeits- und Fachkräftenachwuchs. Seit Oktober 2022 wurden der Agentur für Arbeit 3.150 Ausbildungsstellen gemeldet, 4,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Etwa 1.730 davon sind derzeit noch unbesetzt. Dem stehen rund 460 Jugendliche gegenüber, die noch keinen passenden Ausbildungsplatz gefunden haben.