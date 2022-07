Der Mann war als Mitarbeiter eines Dienstleisters im Auftrag des Netzbetreibers damit beschäftigt, auf einem Hochspannungsmasten Vogelschutzgitter anzubringen, als es zum Spannungsüberschlag auf ihn kam. Durch den Stromschlag fiel der 24-Jährige in sein Sicherungsseil und musste von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden. Zur Versorgung der Brandverletzungen wurde der Verletzte nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Warum die Leitung Spannung führte, obwohl in dem Bereich Arbeiten verrichtet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen zum Unfallhergang, die vom Polizeirevier Bad Saulgau eingeleitet wurden.