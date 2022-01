Ein vermeintliches Diebesduo hat die Polizei in Sigmaringen erwischt, melden die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidiums Ravensburg. Die beiden Männer hatten ersten Ermittlungen zufolge aus einem geparkten Auto unter anderem eine Handtasche gestohlen und die darin befindliche EC-Karte zum Bezahlen eingesetzt. Am Folgetag stahlen sie erneut aus einem Wagen und wurden dabei auf frischer Tat von Anwohnern erwischt. Diese konnten den älteren Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Sein Komplize schlug bei der Flucht eine Autoscheibe ein und stahl abermals Wertgegenstände und Bargeld. Im Rahmen der Nachforschungen kamen die Ermittler ihm auf die Spur. Er wurde noch mit Glasscherben an der Kleidung und einer frischen Handverletzung kontrolliert, die er sich offenbar beim Autoaufbruch zugezogen hatte. Bei der Durchsuchung der Wohnräume in der Landeserstaufnahmestelle Sigmaringen kam weiteres Diebesgut zum Vorschein. Das Duo wurde vorläufig festgenommen und musste die Nacht in der Zelle des Polizeireviers Sigmaringen verbringen.