Landtagswahl 2021: Der SÜDKURIER stellt die Kandidaten für die Wahl am 14. März vor. Andrea Bogner-Unden macht sich in Stuttgart für die Themen Bildung und Europa stark

Bündnis 90/Die Grünen als strahlende Sieger, als stärkste Kraft in einem Landkreis, der bis dato als Stammland der CDU galt – so bleibt das Ergebnis der Landtagswahl 2016 in Erinnerung. Andrea Bogner-Unden rang in jenem denkwürdigen Jahr dem