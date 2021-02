Nachdem die Infektionszahlen im Kreis Sigmaringen wieder auf niedrigerem Niveau sind, startet der Landkreis mit der Ausgabe der Altkennzeichen. Die Kennzeichenkombinationen SLG, STO und ÜB (ehemalige Kreise Saulgau, Stockach und Überlingen) können ab 26. Februar online reserviert werden. Die Freischaltung erfolgt im Laufe des Vormittags. Die Ausgabe der Kennzeichen wird ab 1. März erfolgen, informiert das Landratsamt Sigmaringen.

Genehmigung erfolgte kurz vor Weihnachten

Ein Rückblick: „Nachdem der Kreistag die Wiedereinführung der Altkennzeichen SLG, STO und ÜB beschlossen hat, haben wir unmittelbar mit der Umsetzung zur Einführung begonnen,“ erklärt Anselm Hipp, Fachbereichsleiter des Fachbereich Bürgerservice. „Nachdem die erforderlichen Bewirtschaftungskonzepte erstellt und alle betroffenen Nachbarlandkreise zugestimmt haben, wurde die Genehmigung im September beantragt. Am 21. Dezember 2020 ist uns die Genehmigung durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zugegangen,“ erklärt Hipp.

Abgewartet bis 7-Tage-Inzidenzwert unter 50 gefallen war

„Erfahrungsgemäß herrscht in den ersten Wochen in denen Altkennzeichen ausgegeben werden ein sehr großer Andrang in den Zulassungsstellen. In Zeiten von Corona stellt dies eine enorme Herausforderung dar, die Ausgabe der Altkennzeichen so durchzuführen, dass sich jeder sicher fühlen kann“, erklärt Hipp. Nachdem der 7-Tage-Inzidenzwert unter 50 gefallen war, wird nun die Ausgabe nach mit Terminvereinbarung möglich sein. Die Zulassungsstelle kann ab 1. März auch nicht mehr ohne Termin aufgesucht werden.

Reservierung des Wunschkennzeichens über die Homepage des Landkreises

Überlingen Hat der Boom bei den ÜB- und TT-Autokennzeichen seit dem Start im Februar angehalten? Das könnte Sie auch interessieren

Wegen der erwarteten hohen Nachfrage wird die Kfz-Zulassungsstelle in Sigmaringen ab März dienstags bis 16 Uhr geöffnet sein. Ab dem 26. Februar vormittags ist es möglich, sein Wunschkennzeichen auf www.landkreis-sigmaringen.de/altkennzeichen online zu reservieren. Dort ist auch ersichtlich, welche Kombinationen dem Landkreis zur Verfügung stehen. Eine Kennzeichenreservierung per Mail oder Telefon ist nicht möglich. Um das Kennzeichen abzuholen, ist zwingend ein Termin notwendig. Die Terminvereinbarung ist in Sigmaringen und Bad Saulgau nur online über die Homepage möglich, in Pfullendorf nur unter der Hotline +49 75 52/25-11 24.

Wo und wann? Die Altkennzeichen gibt es in den Zulassungsstellen Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf. Geöffnet ist in Sigmaringen: Montag, Mittwoch und Freitag von 7.30 – 12.30, dienstags von 7.30 – 16 Uhr, donnerstags von 7.30 – 12.30 und von 14 bis 18 Uhr; in Pfullendorf montags bis mittwochs und freitags von 8 bis 16 Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr.

Umschreibung und Neuzulassung kostet die üblichen Gebühren

Für eine Umschreibung eines bestehenden Kennzeichens auf ein neues fallen unverändert 27,60 Euro zuzüglich Dokumentengebühren an, für eine Neuzulassung wie bisher auch 27 Euro zuzüglich Dokumentengebühren. Die Kennzeichen SLG, ÜB und STO sind keine Wunschkennzeichen, außer es wird eine besondere Buchstaben- oder Zahlenkombinationen gewünscht, dann fallen 10,20 Euro an.