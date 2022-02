Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Sigmaringen weiter aus. In den vergangenen sieben Tagen wurden über 2200 Neuinfektionen gemeldet. Termine für PCR-Testungen zu bekommen, ist im Landkreis Sigmaringen immer schwieriger.

Omikron breitet sich im Landkreis Sigmaringen weiterhin rasant aus. Am Mittwoch wurden 452 Neuinfektionen registriert, am Donnerstag meldeten die Behörden 566 Neuinfektionen. Am Freitag sind es weitere 539. Zwar standen dem jeweils auch etliche