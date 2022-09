Jäh zu Ende gegangen ist die Flucht eines betrunkenen Radfahrers vor der Polizei am Donnerstag kurz nach 23 Uhr, informiert die Polizei in einer Mitteilung. Eine Polizeistreife wollte den 33-Jährigen in der Hauptstraße kontrollieren, da dieser an seinem Fahrrad kein Licht hatte. Der Mann ignorierte die Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr unbeeindruckt durch die Lindenstraße, die Granheimer Straße und die Olgastraße weiter.

Polizei stellt Radfahrer am Viehmarktplatz

Auf dem Viehmarktplatz setzten die Beamten ihren Wagen schließlich nach einer Wegstrecke von weit über einem Kilometer links neben den Radfahrer, um ihn erneut zum Anhalten zu bewegen. Der 33-Jährige zog in diesem Moment plötzlich nach links und prallte gegen den Streifenwagen. In der Folge stürzte er vom Mountainbike und verletzte sich leicht. Rasch war den Beamten der mutmaßliche Grund für den Fluchtversuch klar: Der Radfahrer war deutlich alkoholisiert. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, wo zugleich seine leichten Verletzungen ambulant behandelt wurden. Während am Streifenwagen ein nicht unerheblicher Schaden entstand, wird dieser am Mountainbike nach Polizeiangaben als gering eingeschätzt. Auf den 33-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.