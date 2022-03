Der Erlös einer gemeinsamen Eintopf-Aktion von sieben DRK-Bereitschaften geht an das DRK Spendenkonto „Nothilfe Ukraine“. Es werden davon Hilfsgüter finanziert, die von den Schwestergesellschaften, dem Roten Kreuz in der Ukraine und Polen, angefordert und vor Ort dringend benötigt werden, informiert der Kreisverband Sigmaringen in einer Mitteilung.

Lange Schlangen vor den Verkaufsstellen

Bereits morgens um 5 Uhr ging es los, fleißige Helfer schälten Kartoffeln und schnitten Würstchen klein, sodass es schon bald in der Feldküche dampfte und duftete. Insgesamt 500 Portionen wurden auf die Verkaufsstellen Edeka Schmid in Gammertingen, Rewe Kesselring in Herbertingen, Edeka Trogisch in Ostrach und auf den Marktplatz in Mengen verteilt. Der Verkauf sollte um 11 Uhr beginnen, doch schon vorher bildeten sich Schlangen und nach einer guten Stunde waren alle 500 Portionen verkauft.

3700 Euro bringt die Aktion

Die Freude der ehrenamtlichen Helfenden war riesig. Nicht nur der Andrang war groß, auch die Spendenbereitschaft der Kunden. Ebenso wurde die Aktion Metzgereien, Bäckereien und den beteiligten Supermärkten unterstützt. Mario Rilli, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter und Organisator der Aktion: „Wir sind überwältigt und glücklich. Insgesamt können wir 3700 Euro auf das Konto der DRK Nothilfe Ukraine überweisen. Da viele Menschen leer ausgegangen sind und keinen Erbseneintopf abbekommen haben, sind wir gerade dabei einen weiteren Termin zu organisieren.“