Zunächst kam es zwischen zwei Bewohnern zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge einer der Beteiligten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, der zweite Beteiligte sowie ein zunächst Unbeteiligter wurden aufgrund ihres Verhaltens von den Beamten in Gewahrsam genommen und in eine Arrestzelle gebracht. Dann beleidigte ein anderer Bewohner Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und verhielt sich aggressiv. Auch er wurde in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier gebracht. Wegen eines weiteren Streits rückten die Beamten schließlich erneut zur Landeserstaufnahmestelle aus. Ein offensichtlich stark alkoholisierter 28-Jähriger verhielt sich ebenfalls aggressiv und wollte die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer Rasierklinge in der Hand von sich fernhalten. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn aufgrund seines Ausnahmezustandes in eine Fachklinik.