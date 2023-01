„In den letzten vier Wochen des Jahres 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen leicht gestiegen, der Anstieg war jedoch schwächer als für einen Dezember üblich“, informiert die Agentur für Arbeit Balingen in ihrem Bericht für Dezember. Mit insgesamt 6845 Arbeitslosen im Zollernalbkreis und im Landkreis Sigmaringen und einer Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent ist das alte Jahr auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu Ende gegangen. Im Kreis Sigmaringen beträgt die Quote 3,3 Prozent und im Zollernalbkreis 4,1 Prozent.

Unternehmen suchen händeringend Personal

„Die für die Jahreszeit übliche Verschlechterung der Arbeitsmarktzahlen ist schwächer ausgefallen als im Durchschnitt der vergangenen Jahre“, zieht Anke Traber, Leiterin der Balinger Agentur für Arbeit, Bilanz. „Im Dezember steigt die Arbeitslosigkeit meistens an, das konnten wir auch in diesem Jahr nicht verhindern. Trotz des zuletzt nur moderaten Anstiegs endet das Jahr 2022 unter dem Einfluss des Zustroms Geflüchteter aus der Ukraine mit einer um fast ein Viertel über dem Vorjahr liegenden Zahl an Arbeitslosen“, so Traber weiter. Die Langzeitarbeitslosigkeit geht dagegen weiter zurück und liegt um fast ein Zehntel unter dem Vorjahresniveau. Unternehmen suchen Arbeits- und Fachkräfte angesichts des großen Bedarfs auch im Personenkreis der schon länger als ein Jahr Arbeitslosen.

Arbeitsmarkt verliert insgesamt an Dynamik

Die Dynamik, also die Summe der Zu- und Abgänge in bzw. aus Arbeitslosigkeit, geht seit einigen Wochen zurück. Dieser Trend setzte sich im Dezember fort. 1575 Menschen meldeten sich erstmals oder zum wiederholten Male arbeitslos, nur etwas mehr als 1520 Personen konnten dagegen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Im Dezember war Zurückhaltung bei der Einstellungsbereitschaft der Betriebe festzustellen.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften war um fast 18 Prozent geringer als in den vier Wochen zuvor. 650 Stellen wurden dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Balingen und der beiden Jobcenter Zollernalbkreis und Landkreis Sigmaringen im Dezember gemeldet, im ganzen Jahr 2022 fast 9700 Stellen und damit sechs Prozent weniger als 2021. Die Agentur für Arbeit Balingen hat dennoch zum Jahreswechsel 4770 gemeldete Stellen im Pool, so viele wie nie zuvor am Ende eines Jahres.

Arbeitslosigkeit nach Rechtskreisen

Bei den Arbeitslosen unterscheidet man jene in der Arbeitslosenversicherung nach dem Sozialgesetzbuch, die in der Regel längstens ein Jahr arbeitslos sind, und die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung nach dem SGB II, die von den Jobcentern betreut werden. Von den 6845 Arbeitslosen gehören knapp 3900 bzw. rund 57 Prozent zum SGB II. Im Zollernalbkreis sind derzeit 2530 SGB II-Arbeitslose gemeldet, im Landkreis Sigmaringen 1360. Im SGB III sind 2950 Personen erfasst, davon 1860 im Zollernalbkreis und 1090 im Landkreis Sigmaringen.