Kreis Sigmaringen vor 8 Stunden

Abgabe der Spenden für die „Aktion Kilo“ in den Kirchen im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch

Bei der „Aktion Kilo… darf‘s ein Kilo mehr sein???“ werden bis zum 3. April haltbare Lebensmittel und Drogerieartikeln in teilnehmenden Kirchen gesammelt. Sie gehen an Menschen in Not in der Region.