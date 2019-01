Enormer Besucherandrang

Damit hatten Veranstalter der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) bei ihrer Podiumsveranstaltung „Wölfe – schützen oder schießen?“ nicht gerechnet – der „Adler“ in Ennetach war brechend voll und rund 150 Besucher, darunter viele Landwirte, Jäger, Naturschützer und Schäfer, hörten den Experten und Politikern zu und nutzten später die Gelegenheit für Fragen, Appelle und Klagen.

Der Weidetierhalter

Karl Ederle bewirtschaftet am Albtrauf einen 50 Hektar großen Bauernhof, hat 70 Stück Vieh, die er in der kleinparzelligen Raumschaft auf mehreren Weiden hält. „Wenn der Wolf kommt, wäre ich zum Aufhören gezwungen“, war seine klare Botschaft. Der Bau von Weideschutzzäunen werde seine Tiere nicht vor Angriffen bewahren, bezeichnete er das Wolfsmanagement in Deutschland als gescheitert. In Skandinavien würde man hingegen Schutzjagden gegen Wölfe durchführen. Er plädierte für Wolfsschutzareale, in denen der Räuber toleriert werde und die Ausweisung von wolfsfreien Flächen, wozu die Weidegebiete zählen müssen. Der Nabu profitiere vom Wolf, der für viele Spenden sorge. „Der Wolf muss sich an uns gewöhnen“, forderte er und kritisierte, dass die Verantwortung auf die Tierhalter abgewälzt wurden. „Für meinen Betrieb sind Zäune nicht machbar“, wies er auf die kleinteiligen Flächen hin. Und, wenn er stattdessen Herdenschutzhunde anschaffen würde, müsste er 16 Tiere haben.

Die grüne Landtagsabgeordnete

Andrea Bogner-Unden ist überzeugt, dass man beides kann – dem Wolf seinen Platz in der Natur bieten und Problemtiere zu schießen. Vielleicht könne der Räuber durch die Bejagung von Wildschweinen bei der Bekämpfung der Schweinepest prophylaktisch mitwirken. Die Abgeordnete verwies auf die 100-prozentige Kostenübernahme für Schutzzäune durch das Land und den Zuschuss von 1950 Euro beim Kauf eines Herdenschutzhundes. Sie berichtete auch von einer Sondereinsatzgruppe, die Baden-Württemberg mit anderen Bundesländern eingerichtet habe, um Problemwölfe zur Strecke zu bringen. Diese Berufsjäger seien in der Region unbekannt und blieben deshalb vor Drohungen von Tierschützern verschont. Das Vorkommen von Wölfen in einer Region könne diese für den Tourismus sogar interessant machen, erklärte die Parlamentarierin.

Der CDU-Landtagsabgeordnete

Klaus Burger ist überzeugt, dass die Rückkehr des Wolfes zu einer Verringerung der Artenvielfalt führt und es angesichts der dichten Besiedlung in Baden-Württemberg kein konfliktfreies Miteinander von Mensch und Räuber geben kann. Wenn aber die Gesellschaft den Wolf wolle, dann müsse sie die Kosten für Schutzmaßnahmen der Weidetierhalte übernehmen, was bei landesweit 2700 Schafzüchtern und 2000 Ziegenhaltern viel Geld verschlingen werde. Der Wolf sei europaweit nicht mehr als gefährdete Art einzustufen, forderte Burger eine Anpassung der entsprechenden EU-Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Der Abgeordnete befürchtet zudem negative Auswirkungen auf den Tourismus, wenn die Angst vor dem Wolf umgehe. „Wie weit muss sich der Mensch zurücknehmen wegen einem Tier?“, fragte Burger, ob es gut sei, wenn man dem Wolfstreiben nur zuschaue.

Der Kreisjägermeister

Hans-Jürgen Klaiber vertritt rund 550 Jäger im Landkreis, die 2018 rund 7000 Rehe und 1920 Wildschweine erlegten. „Wir werden Wölfe haben“, forderte er die Möglichkeit zur Bejagung von Problemtieren. Allerdings müsse die Politik erst die rechtlichen Grundlagen schaffen. Die heimische Jägerschaft wird sich nach seinen Angaben erst dann an einer Wolfsjagd beteiligen, wenn die gesellschaftliche Akzeptanz für dieses Handeln vorhanden sei: „Sonst sind die einen wieder die Tierschützer und die anderen die Totschießer.“ Er verwies auf entsprechende Drohungen gegenüber der Jägerschaft, seitens entsprechender Tierschutzorganisationen. Wölfe seien die Lieblingstiere einer Lobby, und auch die aktuelle Debatte beschäftige sich vornehmlich mit Biothemen des Wolfes.

Die Nabu-Wolfsbotschafterin

Sabine Häring sprach sich eindeutig für ein Wolfsmanagement aus und machte klar, dass auch die Naturschutzverbände den Abschuss beziehungsweise die Entnahme eines Problemwolfs billigen. „Die Qualität des Herdenschutzes entscheidet über die Zahl der Risse“, ist sie überzeugt, wobei der zeitliche Mehraufwand der Landwirte für das Aufstellen der Zäune ebenfalls gefördert werden sollte. Es gebe mittlerweile auch ehrenamtliche Helfer, die Landwirten beim Zaunbau helfen oder nach Vorkommnissen Nachtwache bei Herden hielten. Sie kann sich auch den Einsatz von Teilnehmern des Freiwilligen Ökologischen Jahres für wolfsschützende Maßnahmen vorstellen. Sie plädierte für eine Diskussion mit Augenmaß und erklärte, dass es beispielsweise in Brandenburg 2018 rund 10 000 tote Kälber durch Kälte oder Totgeburt gab, aber nur 20 tote Tiere durch Wolfsrisse.

In der Fragerunde quittierte Landwirt Markus Bauknecht, der mit Kollegen rund 250 Hektar im Pfrunger-Burgweiler Ried in offener Weidehaltung bewirtschaftet, die Aussage von Sabine Häring, wonach diese robusten Rinder keine Wolfsangriffe fürchten müssten, mit einem Kopfschütteln. Mehrere Wanderschäfer wiesen auf die speziellen Probleme bei Schafherden hin, und dass keine Haftpflichtversicherung mögliche Schäden durch einen vom Wolf verursachten Ausbruch übernehme. Seine Erfahrungen mit dem Wolf schilderte Jäger Adolf Maier, der in der Lausitz jagt, wo es einen großen Bestand gibt. Nach seiner Erfahrung muss eine Strategie entwickelt werden, bei der Wolf den Menschen als seinen Feind betrachtet und sich entsprechend scheu und vorsichtig verhält. Für Aufsehen sorgte die Aussage, dass sich Wolfspopulation jährlich um rund 30 Prozent erhöht, sodass es 2025 mehr als 9500 Tiere geben könnte. Ranger Armin Hafner rechnet damit, dass sich die Rudelzahl von aktuell 73 bis 2020 auf mehr als 100 erhöhen wird. „Die Landwirte haben beim Wolf ein mulmiges Gefühl“, verhehlten Angelika Pitschmann und Josef Kugler von der gastgebenden Katholischen Landbewegung nicht, dass die Bauernschaft den Rückkehrer nicht wolle.

