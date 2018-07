von Karlheinz Fahlbusch

Was für ein Theaterabend! Mit "Robin Hood" hat die Waldbühne am Samstagabend vor ausverkauftem Haus einen Volltreffer gelandet. Das Stück um den legendären Helden aus dem Sherwood Forest war eine Klasse für sich. Luna Selle hat mit Buch und Regie bewiesen, dass die Waldbühne in den eigenen Reihen wahre Diamanten der Theaterkunst aufweisen kann. Das gilt auch für die Schauspieler, allen voran Tobias Kock als Robin Hood. Der trat in die Fußstapfen so berühmter Robin-Hood-Darstellern wie Errol Flynn oder Kevin Costner, auch wenn es um das Reiten oder den Schwertkampf ging. Denn auch das konnten die Besucher erleben.

Zwei Choreographen für Bühnenkampf

Das Kämpfen mit dem Schwert ist nicht gerade das, was man im Alltag bewerkstelligen muss. Wohl wissend, dass Zuschauer verwöhnt sind und Actionszenen nicht lächerlich erscheinen sollen, buchte man für "Robin Hood" extra zwei Choreographen für Bühnenkampf. Sie leisteten gute Arbeit.

Mehrere Pferde auf der Bühne mit dabei

Dass ab und zu ein echtes Tier bei einer Aufführung dabei ist, ist man von der Waldbühne gewöhnt. Aber diesmal hatte man gleich mehrere Pferde mit stilvollen Schabracken in die Handlung eingebaut. Apropos stilvoll: Auch was das Bühnenbild und vor allem die Kostümausstattung betrifft, achtet man bei diesem Stück ganz besonders auf Stil. Das stand einer professionellen Bühne in nichts nach. Licht- und Tontechnik taten ein Übriges, dass der Abend zu einem besonderen Theatererlebnis wurde. Daran hatte die Begleitmusik von Frank Boss ebenfalls einen großen Anteil. Die passte eindrucksvoll und gab besonders am Schluss dem Stück das letzte I-Tüpfelchen.

Robin Hood zeitweise Synonym für Gesetzesbrecher

Keine Sorge: Auf der Waldbühne wird niemand gehenkt. Robin Hood (Tobias Kock), Alice (Nadja Kiesewetter) und Will (Tobias Droxner, von links) werden vor dem Galgen gerettet. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Robin Hood ist eine der schillerndsten englischen Sagengestalten. Im 13. Jahrhundert galt der Name als Synonym für Gesetzesbrecher. Die Figur taucht in vielen Quellen auf. "Den" Robin Hood, den gibt es nicht. Und so schrieb Luna Selle ein Stück, das sich auf mehrere historische Quellen bezieht. Geblieben ist die Person des edlen Ritters, der erkennt, dass sein König Richard (Manuel Mielke als Widerling) nicht zum Wohle des Volks handelt, sondern nur seine eigenen Interessen verfolgt. Der Gewissenskonflikt ist vorprogrammiert.

"Steuern keine Erfindung der Neuzeit"

Als der König den Vater des Robert of Woodstock ermorden lässt, da wandelt sich dieser zum Robin Hood. Er stellt sich auf die Seite der armen Bauern, die von Steuereintreibern des Sheriffs von Nottingham (hervorragend gespielt von Joachim Ott) bedrängt werden. Dass Waldbühnenvorsitzender Walter Kordowan in seiner Begrüßung da Parallelen zur Gegenwart gezogen hatte, das machte deutlich: Steuern sind keine Erfindung der Neuzeit. Sie werden heutzutage nur nicht mehr bar bezahlt.

Happy End für Robin Hood und Lady Marian

Ende gut, alles gut: Robin Hoof (Tobias Kock) und Lady Marian (Madeleine Gasser) gehören zusammen.

Nicht zu viel bezahlt hatten die Zuschauer. Denn für den regulären Eintrittspreis von 11 Euro gab es über zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung. Dass da die Liebe nicht fehlen durfte, versteht sich von selbst. Madeleine Gasser als charmante und selbstbewusste Lady Marian bekam zum Schluss ihren Robin doch noch.

Zuschauer von Bruder Tuck begeistert

Trinkfest und wortgewaltig: Bruder Tuck (Alexander Ziser) lässt sich nicht unterkriegen. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Zuvor konnte man aber viele ausgezeichnete Darsteller erleben, unter anderem Alexander Ziser, der in der Rolle des resoluten und trinkfesten Mönchs Bruder Tuck eine Glanznummer ablieferte. Und dann waren da noch zwei Stars, die gar nicht im Drehbuch standen: Zwei Hühner waren "ausgebrochen" und sahen sich das Bühnengeschehen aus nächster Nähe an – sehr zum Vergnügen der Zuschauer. Fazit: Die Waldbühne hat einmal mehr bewiesen, in welcher Liga sie spielt.

Aufführungen "Robin Hood" ist noch bis 2. September an mehreren Freitagen und Samstagen zu sehen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 10 Euro, für Kinder von drei bis 15 Jahren 7 Euro. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kann für 32 Euro gebucht werden. Termine, Kartenreservierung und Auskunft unter Tel. 0 75 71/35 20 (Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr) oder im Internet:

http://www.waldbuehne.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein