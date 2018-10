von SK

Als Beitrag zum kreisweiten Kulturschwerpunkt „Demokratie und Freiheit“ organisieren das Kreiskulturforum und das Junge Kunsthaus einen Vortrag zum Thema „Musik und Politik“ am Donnerstag, 18. Oktober um 19.30 Uhr im Theatersaal des Jungen Kunsthauses in Bad Saulgau. Wie die Veranstalter mitteilen, wird die Musikerin und Pädagogin Beate Rimmele anhand ausgewählter Hörbeispiele und Videoclips den instrumentalisierten Gebrauch von Musik und Liedern in politischen Bewegungen von 1900 bis zur Gegenwart vorstellen.

Auf einer Reiseroute von Deutschland und Österreich über Frankreich, Spanien, England und Irland bis in die USA wird nach dem Zusammenhang von Musik und Politik gefragt. Außerdem nach den Gründen für den Gebrauch, mitunter auch Missbrauch von Musik durch politische Bewegungen. Weitere Themen sind die Funktion und die unterschiedliche textliche und musikalische Ausrichtung von Nationalhymnen, das Phänomen der Marschmusik und nicht zuletzt die Nutzung von Musik zum Protest und politischen Statement, etwa bei Jimi Hendrix oder den Gruppen Pink und Cranberries. Mit dem zuletzt als jugendgefährdend aus dem Verkehr gezogenen Album "0815" von Farid Bang und Kollegah behandelt der Vortrag einen aktuellen Fall.

Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden für die Arbeit des Kreiskulturforums sind willkommen.

