von Julia Lutz

Ein seit Anfang Februar aus Gammertingen vermisster 49-jährige Mann ist tot. Wie die Polizei mitteilt, wurde er am Mittwoch in den Mittagsstunden im Rahmen polizeilicher Suchmaßnahmen in einem Waldstück zwischen Bingen und Sigmaringen gefunden.

Zeuge findet Auto in einem Waldstück

Zuvor war bereits am 19. Februar in diesem Waldstück das Auto nach einem Hinweis aus der Bevölkerung gefunden worden. Der Zeuge hatte den Polizeiaufruf in den Sozialen Netzwerken gesehen und das Auto erkannt. Nachdem der Mann sich bei der Polizei gemeldet hatte, wurde die Suche in diesem Bereich ausgeweitet.

Auch Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber waren an der Suche beteiligt. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Todesumständen ergaben keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, heißt es weiter.