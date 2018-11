Im Vorjahreswinter ereilte eine außergewöhnlich starke Grippewelle die Bevölkerung auch im Landkreis Sigmaringen. Als Grund wird zum Teil die Unwirksamkeit des Grippe-Impfstoffs gesehen. Neuerdings gibt es aber den Vierfach-Impfstoff gegen die Viren. Und das Gesundheitsamt des Landkreises Sigmaringen empfiehlt, dass jetzt im Herbst, wo die nächste Grippesaison im Anrollen ist, der richtige Zeitpunkt sei, um die jährliche Grippeschutzimpfung durchführen zu lassen.

Die Krankheit kann einen schweren Verlauf nehmen

„Im Gegensatz zu einer banalen Erkältungskrankheit, kann die Influenza oder die echte Grippe einen schweren Erkrankungsverlauf nehmen mit plötzlichem Erkrankungsbeginn, Husten, hohem Fieber, ausgeprägtem Krankheitsgefühl und langandauernder allgemeiner Schwäche“, so Susanne Haag-Milz, Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen und Leiterin des Fachbereichs Gesundheit. Gefürchtete Komplikationen wie eine Lungenentzündung, Gehirn- oder Herzmuskelentzündung treten vor allem bei älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen auf.

Impfung ist die beste Art der Vorbeugung

Obwohl eine Grippeschutzimpfung keinen hundertprozentigen Schutz gegen eine Grippeerkrankung bietet, ist sie doch die beste Möglichkeit der Vorbeugung. In diesem Jahr wird von der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut der Vierfach-Impfstoff empfohlen, der gegen jeweils zwei Varianten der Influenzaviren A und B Schutz bietet.

Allgemein gelten die Impfstoffe als gut verträglich. Nur gelegentlich würden vorübergehende Allgemeinsymptome wie bei einer Erkältung festgestellt, etwa Frösteln oder Schwitzen, Müdigkeit, Kopf-, Muskel- oder Gliederschmerzen. In der Regel klängen die Beschwerden aber nach ein bis zwei Tagen folgenlos wieder ab. „Auf jeden Fall ist der Schutz gegen eine Grippeinfektion jetzt höher, das Erkrankungsrisiko wird reduziert“, sagt Atilla Akinli, der mit Jürgen Winter in Pfullendorf eine Gemeinschaftspraxis im Ärztehaus am Oberen Tor hat.

Bei der Grippewelle im Winter 2017/18 wurde in Deutschland die Zahl der influenzabedingten Arztbesuche auf rund 9 Millionen geschätzt, die Anzahl der grippebedingten Krankenhauseinweisungen auf etwa 45 000. Die jährliche Influenzawelle begann meist nach der Jahreswende und hielt dann drei bis vier Monate qn. Der beste Zeitpunkt für die Impfung sei vor Beginn der kalten Jahreszeit, im Oktober bis November.

Die Schutzwirkung würde zwei Wochen nach der Impfung beginnen und über die Saison anhalten. „In Baden-Württemberg wird die Grippeschutzimpfung ohne Einschränkung für alle Altersgruppen offiziell empfohlen, die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen“, macht Susanne Haag-Milz deutlich.

Dr. Susanne Haag-Milz ist Fachärztin und Leiterin des Sigmaringer Gesundheitsamtes. Sie rät zur zeitnahen Impfung gegen Influenza. | Bild: Tobias Kolbeck

Grippeimpfung Das Gesundheitsamt Sigmaringen und seine Leiterin Susanne Haag-Milz empfiehlt, eine Impfung beim Arzt baldmöglichst anzuvisieren. Zusätzliche Maßnahmen wie Händewaschen, Stoßlüften in verschlossenen Räumen, Abstand halten zu erkrankten Personen, Husten und Nießen in die Ellenbeuge und das Vermeiden von Händeschütteln – das hilft, das Ansteckungsrisiko zu verringern. Informationen im Internet: www.rki.de oder http://lass-dich-impfen.de. Auch der Fachbereich Gesundheit gibt Auskünfte unter Telefon 0 75 71/1 02 64 01 oder E-Mail post.gesundheit@lrasig.de (jüw)

