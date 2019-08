Wegen schweren Raubes ermittelt die Kriminalpolizei gegen zwei unbekannte Täter, die in der Nacht auf Sonntag einen Mann in seinem Haus im Riedweg überfallen haben, informierten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Mitteilung. Gegen Mitternacht waren die Unbekannten gewaltsam in das Einfamilienhaus eingedrungen, hatten den Geschädigten im Schlaf überrascht, bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Nachdem die Einbrecher das gesamte Haus durchsucht hatten, flüchteten sie mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Bei dem Überfall wurde das Opfer nur leicht verletzt. Ein Mann ist etwa 45 Jahre alt, Osteuropäer, hat dunkle, sechs bis sieben Zentimeter lange Haare und hatte eine dunkle Oberbekleidung. Der zweite Täter ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, Osteuropäer, korpulent, hat ein rundes Gesicht sowie dunkle, sechs bis sieben Zentimeter lange Haare.

Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Riedweg beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen (Tel. 0 75 41/70 10) in Verbindung zu setzen.