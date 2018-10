Sigmaringen – Der Caritasverband im Landkreis Sigmaringen, die evangelische und katholische Kirchengemeinde wie auch die diakonische Bezirksstelle Balingen sind sich einig: Die Kreisstadt sollte ein Fairkaufhaus erhalten – für Menschen mit schmalem Geldbeutel. Auch das Terrain ist gewissermaßen abgesteckt: Der Laden sollte möglichst in der Innenstadt liegen, die Lagerfläche eine Größe bis zu 200 Quadratmeter besitzen. Kein leichtes Unterfangen. Auch Barrierefreiheit sollte hierbei gewährleistet sein und der Mietpreis natürlich erschwinglich. Denn dieser dürfe sich nicht auf den Verkaufspreis niederschlagen, sagte Matthias Ströhle, evangelischer Stadtpfarrer der Kreisstadt. Vor allem geht es den Protagonisten nicht um Billigware, wie sie in diversen Discountern erhältlich ist. Die Nachhaltigkeit gilt hier als Handlungsprinzip.

Angelehnt ist dieses Modell an das „Kaufwaschcafé“, welches seit Jahren in Albstadt-Ebingen erfolgreich existiert. Darin werden nicht nur Second-Hand-Kleidung und Hausrat feil geboten, es sind auch Waschmaschinen und Trockner installiert, zu benutzen gegen einen niedrigen Preis. Ähnliches ist in Sigmaringen geplant – auch eine kleine Plauschecke zum Kaffeetrinken.

Auch hier waren es die kirchlichen Träger, die mit der Öffentlichen Hand dieses Projekt finanziell angeschoben haben, heißt es in der Diakonie-Bezirksstelle Balingen. In Albstadt-Ebingen sind 15 Kräfte für das Café zuständig. Auch Langzeitarbeitslose finden dort eine Festanstellung.

Ein Fairkaufhaus, das Michael Femmer 2008 ins Leben gerufen hat, steht in der Stadt Mengen, in der Uhlandstraße 10. Auch hier ist es auf die Zielgruppe von bedürftigen Personen, Alleinstehenden, Alleinerziehenden oder Familien mit geringem Einkommen ausgerichtet, die sich kaum eine Wohnungsausstattung leisten können. Sie freuen sich über gut erhaltene Möbel- und Haushaltsgegenstände, die gespendet wurden. Heute ist die AGJ-Wohnungslosenhilfe in Sigmaringen dafür zuständig. Mit Petra Sinagowitz und Dietmar Graf wurde ein Führungsteam gefunden, das den Betrieb des Fairkaufhauses genauso im Blick habe wie die Betreuung der dort aktiven Wohnungslosen. In Möbelbörsen würden die Möbel, funktionstüchtiger Hausrat, Elektrogeräte und Kleidung gesammelt, aufbereitet und an hilfsbedürftige Menschen ausgegeben. Neben der Unterstützung bedürftiger Personen würde die Möbelbörse einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem sie Sperrmüll verringert. Gerüchten zufolge soll aber die Zukunft des Mengener Fairkaufhauses im Ungewissen liegen. Aus gut informierten Kreisen heißt es, dass dessen Besitzer beabsichtige, das Gebäude – eine ehemalige Schuhfabrik – abzureißen.

Fairkaufhaus Der Weg ins Geschäft lohne sich immer, wirbt das Fairkaufhaus Mengen um Kunden. Hier könnten sie ihre Schnäppchen machen, ungestört stöbern, auswählen und zu fairen Preisen erwerben. Auch Sammler und Nostalgiker könnten hier Raritäten finden. Angeboten werden Gebrauchtmöbel, Haushaltswaren aller Art, Textilien, Elektrogeräte, Trödel und Antikes sowie Bücher. Geöffnet hat das Fairkaufhaus von Mittwoch bis Freitag, 10 bis 17 Uhr. (jüw)

