Zuvor war der Biber von einem unbekannten Auto auf der Bundesstraße in Höhe der Kläranlage „Oberes Lauchertal„ überfahren worden, informiert die Polizei. Dann konnten ein Mini Cooper und ein Peugeot dem auf der Straße liegenden toten Tier nicht ausweichen und überfuhren es noch einmal. Dabei entstand an dem Mini ein Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der Schaden am Peugeot war deutlich geringer.