Rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von rund 6000 Euro verurteilt wurde der ehemalige Vizedirektor des erzbischöflichen Kinderheims Haus Nazareth. Den Strafbefehl in Höhe von 5850 Euro habe der Betroffene inzwischen akzeptiert, damit ist das Urteil rechtskräftig, wie Markus Engel, Sprecher der Hechinger Staatsanwaltschaft, am Montag in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER sagte.

Der Ex-Vizechef der im Kreis weithin bekannten Sigmaringer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft in 23 Fällen Sozialabgaben von Angestellten des Hauses Nazareth nicht korrekt angemeldet und abgeführt. In allen Fällen sei es um Mehrarbeit gegangen. Ein eindeutiges Motiv ließ sich nach den Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft nicht ermitteln. Die Taten seien wohl zum Wohle des Hauses Nazareth geschehen. In die eigene Tasche habe der ehemalige Vize-Direktor nicht gewirtschaftet, sagte Engel. Es hätten sich auch keine Anhaltspunkte ergeben, dass sich in Zusammenhang mit dem Betrug weitere Mitarbeiter des Hauses Nazareth strafbar gemacht hätten.

Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte die Hechinger Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in Sachen Haus Nazareth abgeschlossen. Die Akten waren digitalisiert worden und dann konnten die beteiligten Rechtsanwälte Akteneinsicht nehmen und ihre Stellungnahme zum Ergebnis der Ermittlungen abgeben. Doch die ursprünglich im Sommer vergangenen Jahres geplante abschließende Entscheidung der Staatsanwaltschaft verzögerte sich bis Ende vergangenen Jahres. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen erklärt dies in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER mit den teilweise aufwendigen Nachberechnungen der Summen der vorenthaltenen Abgaben zur Sozialversicherung.

Entdeckt worden waren die Unregelmäßigkeiten durch interne Prüfungen: "Für den konkreten Fall können wir darauf verweisen, dass das Haus Nazareth über ein gutes Controlling verfügt; nicht umsonst fielen uns die Sachverhalte intern auf", teilte Lisa Maria Plesker, Sprecherin der Erzdiözese Freiburg, auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Reagiert hatte die Erzdiözese bereits im vergangenen Jahr: Daniel Hahn war mit Wirkung ab 1. Oktober 2018 zum neuen stellvertretenden Direktor des Hauses Nazareth berufen worden. Er ist seit rund 17 Jahren in verschiedenen Aufgabenfeldern der Einrichtung tätig, zuletzt als Referatsleiter der intensiven Hilfen. "Zu personalrechtlichen Angelegenheiten geben wir grundsätzlich keine Stellungnahme", teilte die Sprecherin der Erzdiözese auf die Frage nach disziplinarischen Schritte gegen den ehemaligen Vize-Chef mit.

Hat der Ruf des Hauses Nazareth durch die Vorfälle Schaden genommen? "Das erzbischöfliche Kinderheim hat im Jahr 2018 keine wesentlichen Veränderungen seiner Angebote vorgenommen; seitens der Kommunen und Landkreise gibt es keine signifikanten Veränderungen in den Anfragen; dementsprechend gehen wir davon aus, dass die Reputation unserer Einrichtung im Kompetenzbereich Kinder- und Jugendhilfe – unverändert gegenüber den Vorjahren – einen guten Stellenwert innehat", heißt es aus Freiburg.

Und weiter: "Als kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts stehen wir zu unserem Satzungsauftrag, der uns inhaltlich und räumlich einen klaren Kompass gibt: die Pflege und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Wir sind der Überzeugung, dass wir uns auf alle Herausforderungen mit der notwendigen Sorgfalt, auf Basis einer fundierten Fachlichkeit und den Menschen zugewandt vorbereiten und bei Notwendigkeit die entsprechenden Angebotsformen zeitnah realisieren können." Aktuell sind im Haus Nazareth rund 520 Personen im aktiven Dienst beschäftigt. Darunter sind rund 50 Auszubildende sowie rund 50 junge Frauen und Männer, die hier ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.