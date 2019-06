Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es in der Nacht auf Sonntag bei einer Spring Break Party im Strandbad in Krauchenwies, informiert die Polizei. Nachdem die Veranstaltung gegen zwei Uhr beendet wurde, hielt sich noch eine Vielzahl von Besuchern im weitläufigen Eingangsbereich auf. Innerhalb der Personengruppe kam es zu mehreren Schlägereien. Als der Sicherheitsdienst einschritt, flüchtete eine Guppe junger Männer zu Fuß in Richtung des Kieswerks. Beim Eintreffen der Polizei wurden fünf leicht verletzte Geschädigte festgestellt, wobei vier Personen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Täter wurden trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 0 75 71/10 40 zu melden.