von Robert Reschke

Fast 300 Zuhörer fanden sich am Samstag auf dem Marktplatz in Sigmaringen zu einer Kundgebung gegen rechte Gewalt ein. Die Organisatoren Fiona Skuppin und Sarah-Shannon Binder waren von den vielen Gästen überrascht, hatten sie doch die Veranstaltung für 40 Personen angemeldet. Das Publikum war gemischt: vom Jugendlichen bis zum Rentner, verschiedene Hautfarben und Nationalitäten sowie politische Vertreter.

Britta von Kunhardt aus Emmendingen: „Es ist für mich total wichtig, dass solche Veranstaltungen stattfinden. Prävention für Nächstenliebe statt Ellbogengesellschaft ist ganz wichtig – schon im Kindergarten.“ | Bild: Reschke, Robert

Ein Zeichen gegen Rechts setzen

Die 19-jährige Fiona Skuppin sitzt für Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag und zeigt sich schockiert über die Attentate, mit denen Rechtsextreme immer wieder Menschen nach dem Leben trachten. „Ich finde, es reicht! Wir müssen ein Zeichen setzen“, so kündigte sie die Kundgebung gegen Rechts an. An ihrer Seite stand die Politikberaterin Sarah-Shannon Binder. Letztere verlas die Namen der Personen, die in den vergangenen fünf Jahren von rechten Gewalttätern ermordet wurden.

Fiona Skuppin entzündet zum Gedenken für jedes der 27 Mordopfer eine Kerze.

Für jedes Opfer entzündete Fiona Skuppin eine Kerze, deren Flammen allerdings durch den heftigen Wind schnell erloschen. Allerdings sorgte die nachfolgende Gedenkminute dafür, dass die Erinnerung an diese vielen Opfer nicht so schnell vergessen werden.

Martin Hutmacher aus Sigmaringen: „Toll, dass diese Veranstaltung, mit so vielen Leuten über politische Grenzen hinaus, hier stattgefunden hat. Sie sollten nun diese Gedanken als Multiplikatoren hinaustragen.“ | Bild: Reschke, Robert

Angst durch blutige Spur in ganz Deutschland

Im Anschluss an dieses Mahngedenken übernahmen einige Redner das Mikrofon, um ihre Meinungen, aber auch Gefühle darzulegen. Andrea Bogner-Unden, Landtagsabgeordnete der Grünen, erinnerte unter anderen an die schweren Anschläge (auf Walter Lübke, in Halle und Hanau) allein in den vergangenen drei Monaten. Sie zog daraus folgende Schlussfolgerung: „Alle tragen dieselbe Handschrift, alle Opfer wurden von gewalttätigen verblendeten Rechtsextremen getötet. Diese blutige Spur durch ganz Deutschland versetzt sämtliche Gesellschaftsgruppen in Angst. Angst und Demokratie passt nicht zusammen.“

Die beiden Organisatorinnen der Kundgebung gegen rechte Gewalt: Fiona Skuppin (links) und Sarah-Shannon Binder. | Bild: Reschke, Robert

Weiter erklärte sie: „Hass und Hetze haben bei uns keinen Platz“, und forderte deshalb: „Klare Kante gegen Faschisten und klare Kante gegen die AfD als der politische Arm von Rassismus und Antisemitismus in unseren Parlamenten.“ Als gutes Gegenbeispiel verwies sie auf das Fest der Kulturen in Sigmaringen.

Martin Metzger aus Bingen: „Ich habe mich spontan für diese Veranstaltung entschieden und möchte einfach Gesicht zeigen. Nicht dass man später nur hintenherum zu Hause über den Werteverfall in unserer Gesellschaft mault.“ | Bild: Reschke, Robert

Kritik auf Verhalten der AfD

Ähnlich kritisch äußerte sich auch Magnus Hoppe (Bürgermeister Herbertingen): „Die AfD nutzt die Möglichkeiten der Demokratie schamlos aus.“ Mathis Hoheisel (Grüne) meinte: „Kein Fingerbreit für die Nazis – nicht in Sigmaringen und auch nicht anderswo.“ Klaus Harter (Grüne) erklärte: „Wer AfD wählt, wählt Faschismus.“ Anschließend gaben die Veranstalter das Mikrofon frei, für Meinungen aus dem Publikum, wovon reger Gebrauch gemacht wurde.