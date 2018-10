von SK

Was die SPD-Fraktion im Landtag an Ideen für die Zukunft des Landes entwickelt hat, wollen die Sozialdemokraten im Kreis am Donnerstag, 11. Oktober, um 19 Uhr in der Alten Schule vorstellen. Zu Gast ist Sabine Wölfle, Sprecherin für Sozial- und Frauenpolitik und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie beabsichtigt auch die aktuelle Arbeit der Landesregierung unter dem Slogan “Mehr Schein als Sein: Große Überschriften, kaum Inhalte“ zu bewerten.

