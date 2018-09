Anderen Menschen helfen, dabei viel über sich selbst erfahren und sich beruflich orientieren: Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) gilt als wertvoller Beitrag im Dienste der Gesellschaft. Hintergründig war es der „Philadelphische Dienst“, den die Diplom-Handelslehrerin und Pfarrerstochter Gertrud Rückert 1962 im Münchner Augustinum-Wohnstift ins Leben gerufen hatte. Abiturientinnen sollten so vor ihrem Studium die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Orientierung erhalten. Sozialdienst gab es in der Form des Zivildienstes nur für Männer, und zwar verpflichtend. Jener Philadelphische Dienst wurde zum Vorbild des dann bundesweit gesetzlich festgeschriebenen „Freiwilligen Sozialen Jahres“ – über seine gemachten Erfahrungen berichtet Dominik Blocherer im darunter stehenden Artikel.

Im Sigmaringer Kreisverband des Roten Kreuzes (DRK) sind insgesamt 20 junge Frauen und Männer willkommen geheißen worden. Melanie Niedererer von der Personalabteilung der Kreisgeschäftsstelle des DRK sagt, dass von den Jugendlichen zwölf für den Rettungsdienst eingeteilt wurden. Sie werden vom DRK als Rettungssanitäter ausgebildet, was in der Regel drei Monate in Anspruch nimmt. Dabei lernen sie die gesamte Technik, die in einen Krankenwagen passt, kennen. Ihnen werden alle nötigen Fähigkeiten vermittelt, um mit diesen Gerätschaften umgehen zu können, womit sie darauf vorbereitet werden, Leben zu retten. Die anderen acht jungen Menschen werden in die mobilen sozialen Dienste integriert. Sie begleiten die Schülerbeförderung und die Tagespflege.

In den SRH-Kliniken im Landkreis Sigmaringen werden nach Auskünften von Barbara Koch, zuständig für Maketing und Kommunikation, 15-FSJ-Absolventen in allen drei Standorten eingesetzt: in Sigmaringen, Pfullendorf und Bad Saulgau. Sie durchlaufen die Arbeitsbereiche Pflege, Funktionsdienst, sämtliche Stationen (bis auf Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie), den Operationssaal und die Ambulanz. „Wir haben immer mehr Anfragen als unsere 15 Plätze“, sagt Barbara Koch. Der Start beginne jeweils zum Ersten des Monats, die Dauer beträgt mindestens ein halbes Jahr – damit es als FSJ anerkannt wird – und eben bis zu einem Jahr. Die Teilnehmer könnten auch in den Krankenhäusern prüfen, ob für sie ein Arbeitsplatz oder eine Ausbildung im Gesundheitswesen in Frage käme.

Beim Landratsamt Sigmaringen werden zum Herbst elf junge Erwachsene ein Freiwilliges Soziales Jahr beginnen. Bei der Kinder- und Jugendagentur „ju-max“ des Landkreises bleibt es dabei, dass in gewohnter Manier eine Stelle besetzt wird. Die weiteren zehn Stellen teilen sich die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Landkreises auf. Von den zehn jungen Erwachsenen beginnen sechs bei der Fidelisschule in der Kreisstadt Sigmaringen und vier bei der Aicher-Scholl-Schule in Bad Saulgau ihr Freiwilliges Soziales Jahr, ebenfalls zum Herbst. Nach Informationen aus der Behörde sind die Zahlen konstant geblieben. „Bis heute haben wir keinerlei Probleme, junge Erwachsene für unsere FSJ-Stellen zu finden“, teilt Fabian Oswald, stellvertretender Sprecher im Landratsamt, auf SÜDKURIER-Anfrage mit.

Freiwilligendienst Das Freiwillige Soziale Jahr, abgekürzt: FSJ, ist ein Freiwilligendienst in sozialen Bereichen. Er wird in Deutschland für Jugendliche und junge Erwachsene angeboten, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und ihren 27. Geburtstag noch nicht vollendet haben. Die Rahmenbedingungen für das FSJ sind im Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres niedergelegt. Das FSJ ist auf Länderebene geregelt. Gesetzliche Grundlage: Das FJS ist seit dem 1. Juni 2008 mit dem Freiwilligen Ökologischen Jahr im Jugendfreiwilligendienstgesetz geregelt. Die Freiwilligen sind in ihrer rechtlichen Stellung den Auszubildenden vergleichbar.

Arbeitszeit: Sie wird wähend des Dienstes von der Einsatzstelle festgelegt. Die öffentlichen Tarifverträge mit ihren Wochenstundenregelungen gelten auch für die FSJ-ler.

Sie wird wähend des Dienstes von der Einsatzstelle festgelegt. Die öffentlichen Tarifverträge mit ihren Wochenstundenregelungen gelten auch für die FSJ-ler. Verdienst: Die finanzielle Vergütung wird oft als Taschengeld bezeichnet. Zum Verdienst kommt die Verpflegung, Unterkunft und eine Fahrtkostenerstattung hinzu. Die Höhe des Geldes ist von Träger zu Träger unterschiedlich. Wird das FSJ im Sportbereich geleistet, so erhält dieser in der Regel eine volle Übungsleiterausbildung. Wird ein Einsatz im Rettungsdienst gewählt, so folgt eine Ausbildung zum Rettungshelfer oder -sanitäter. (jüw)

"Das war die beste Bestätigung meiner Arbeit" Seit über fünf Jahren bietet der TV Pfullendorf gemeinsam mit dem TV Meßkirch die Möglichkeit, ein FSJ im Sport zu absolvieren. Die Finanzierung der FSJ-Stelle wird von beiden Vereinen gemeinsam gestemmt. Mit Dominik Blocherer (FSJ-Jahrgang 2017/2018) und Patrizia Girardi (FSJ-Jahrgang 2016/2017) konnten zwei junge Handballer aus den eigenen Reihen gefunden werden, nachdem in den ersten drei Jahren die Stelle unbesetzt geblieben war. Die Beiden stellten sich dieser Aufgabe mit Bravour und sammelten so wertvolle Erfahrungen während ihres Freiwilligendienstjahres. Die Einsatzstellenleitung lag beim TV Pfullendorf in Person von Veronika Treubel. Der 20-jährige Handballer Dominik war ab Oktober 2017 bis Juli 2018 an fünf Kindergärten, elf Grundschulen und einer weiterführenden Schule im Einsatz. Dieser bedeutete für ihn: Handball unterrichtsbegleitend im Sportunterricht der Grundschulen und der weiterführenden Schule zu unterrichten. In den Kindergärten brachte er den Kindern in verschiedenen Altersklassen den Umgang mit dem Ball sowie koordinative Übungen bei. Insgesamt „bewegte“ er 51 Gruppen mit jeweils 20 Kindern und zudem noch zwei E-Jugendteams beim TV Pfullendorf. Dominik plante seine Einsätze in Absprache mit den zuständigen Lehrern selber. Im wöchentlichen Rückblick mit der Einsatzstellenleiterin wurden die aktuellen Einsätze sowie die anstehenden Aufgaben reflektiert und ausführlich besprochen. „Diese Gespräche sind sehr wichtig für einen jungen Menschen, denn dadurch erhalten sie Bestätigung und Anregungen für ihre Aufgabe“, ist sich Veronika Treubel sicher. Dominik merkte, dass der Umgang mit den Kindern im Kindergarten oder in der Schule ausschlaggebend für den Erfolg seiner Arbeit war. „Es freut mich immer, wenn ich von Kindern auf der Straße erkannt und mit einem freundlichen Hallo begrüßt werde. Die Früchte meiner Arbeit konnte ich daran erkennen, dass über 30 Kinder allein in der E-Jugend zumindest ein Schnuppertraining absolviert haben und über 20 Kinder der Handballabteilung beigetreten sind. Das war die beste Bestätigung für meine Arbeit, die ich mir vorstellen konnte,“ so der Ex-Freiwilligendienstler im Rückblick. Während seines FSJ konnte Dominik Blocherer den Handballtrainer C-Lizenz erwerben und weitere Seminare besuchen, die für ihn persönlich sehr nützlich gewesen seien und in seiner Persönlichkeitsbildung einen wichtigen Schritt vorangebracht haben. Veronika Treubel bedauert indessen, „dass wir leider für 2018/2019 keinen jungen Menschen haben finden können, der ein FSJ im Sport bei uns absolvieren möchte. Wir sind jedoch jetzt schon fleißig auf der Suche für 2019/2020.“ (jüw)

