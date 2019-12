von SK

Bei einer Personen- und Fahrzeugkontrolle in der Karlstraße stellten Polizeibeamte fest, dass die beiden Fahrzeuginsassen Waffen in ihrem Auto mitführten. Der 27-jährige Fahrer hatte in der Ablage der Fahrertür eine geladene Schreckschusswaffe, sein 20-jähriger Beifahrer auf der Rücksitzbank eine geladene und griffbereite Gasdruckwaffe. Im Magazin befanden sich mehrere Stahlkügelchen. Des Weiteren wurde ein Koffer gefunden, in dem sich ein 15 Zentimeter langes Klingenmesser und ein Einhandmesser befanden. Die Waffen und Munition wurden sichergestellt.