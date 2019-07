Der Polizei war am Nachmittag von Anrainern zunächst gemeldet worden, dass ein Mann in seiner Wohnung rechtsradikale Parolen brüllen würde. Anschließend teilte ein Zeuge mit, dass er zwei Knallgeräusche von dessen Terrasse gehört habe. Beharrlich weigerte sich der Mann, der alarmierten Polizei die Tür zu öffnen, schrie weiter in der Wohnung herum. Auf der Terrasse fanden die Beamten eine Schreckschusspatrone. Schließlich wurde der Mann im Garten des mittlerweile von der Polizei umstellten Hauses festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden drei Schreckschusspistolen, 345 Schreckschusspatronen und zehn Reizstoffpatronen beschlagnahmt. Ein Alkoholtest bei dem 44-Jährigen ergab einen Atemalkoholwert von rund zwei Promille. Die Ermittlungen gegen den Mann, der sich auf freiem Fuß befindet, dauern an.