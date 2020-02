Wegen des Sturms sind im Landkreis Sigmaringen folgende Straßen gesperrt: L 268 zwischen Heudorf und Blochingen; K 8240 Zielfingen – Sigmaringendorf; L 268 Mengen – Mottschieß; K 8240 Rulfingen – Rosna; L 194 Pfullendorf – Ostrach; L 280 Ostrach – Tafertsweiler; L 286 Habsthal – Krauchenwies; L 279 Tafertsweiler – Völlkofen; K 8239 Hausen a.A.- L 286; K 8240 Lausheim – Levertsweiler und K 8258 Hochberg – Luditsweiler Kreisgrenze RV. Es ist davon auszugehen, dass die Straßen noch bis in den Abend hinein gesperrt sein werden. Auf den Strecken liegen umgestürzte Bäume, die erst geborgen werden können, wenn der Sturm abflaut. Wir bitten Autofahrer deshalb, nicht vor den Sperrungen zu warten. Der Aufenthalt in der Nähe von Wäldern ist gefährlich, da auch am Waldrand Bäume umstürzen oder Äste herumfliegen können.