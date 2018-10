von SK

Von Werner Koczwara über Uli Boettcher bis Bernd Kohlhepp: Die Bad Saulgauer Kabarett- und Mundarttage bieten ab Mitte November viel Programm. Eröffnet werden sie am Samstag, 17. November, um 20 Uhr mit Kabarettist Werner Koczwara im Stadtforum Bad Saulgau, teilen die Veranstalter in einem Pressetext mit. In seinem Programm „Für eine Handvoll Trollinger“ umreißt Koczwara einen Zeitraum von 60 Jahren, geht über Wirtschaftswunder und Wiedervereinigung bis zum Umgang mit dem Thema Flüchtlinge in der Gegenwart. Ein kabarettistisch tief schürfendes Programm, bei dem die Zuschauer der Ankündigung zufolge auch erfahren, was Männer und Frauen so richtig in den Wahnsinn treibt.

„Dui do on de Sell“ im Stadtforum

Am Sonntag, 18. November, um 19 Uhr gastieren die schlagfertigen Frauen Petra Binder und Doris Reichenauer, auch „Dui do on de Sell“ genannt, mit ihrem brandneuen Programm „Die Lachgaranten“ auf der Bühne des Stadtforums. Weiter geht es am Freitag, 23. November, um 20 Uhr mit den Damen vom Dohlengässle. Josephe (Dietlinde Ellsässer) und Hildegard (Ida Ott) sind gespannt auf die neue Nachbarin Emma (Gina Maas). Mit ihrem Programm „Jetztgrüßgott“ sind die drei Damen mit Gesang, Mutterwitz und Mundart unterwegs mit immer neuen abstrusen Geschichten, die das Leben so schreibt, ganz nach dem Motto „Lieber mehr gschwätzt als weiniger gsunga!“

Was Neues bieten am Samstag, 24. November, um 20 Uhr Uli Boettcher und Bernd Kohlhepp. Die beiden Vollblut-Kabarettisten zelebrieren bei ihrem Abendprogramm „Denn sie wissen (noch) nicht was sie tun“ die große Kunst des Improvisierens, so verspricht es die Ankündigung. Zu guter Letzt steht am Sonntag, 25. November, um 19 Uhr noch ein schwäbischer Abend mit den regional bekannten Mundartkünstlern und Musikern „Hillu's Herzdropfa", dem Ziegelbacher Quartett, Hugo Breitschmid und Bernhard Bitterwolf an. In Sketchen, Texten und Liedern wollen die Künstler ihr Publikum mit auf eine Reise ins eigene Umfeld nehmen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein