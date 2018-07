Deutlich mehr Windpocken-Fälle als im Vorjahr gibt es im Kreis Sigmaringen. Vergangenes Jahr waren es 29 Fälle. Dieses Jahr gab es bis Mitte April bereits 44 Fälle, 23 davon im Raum Mengen. Hier waren nach Angaben des Landratsamtes unabhängig voneinander drei Familien mit Kindern betroffen. Seit Mitte April sind im Landkreis noch elf Fälle dazu gekommen. Die Medizinerin Dr. Susanne Haag-Milz, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit des Landratsamts, haben wir zum Thema Windpocken befragt:

Schutz vor Ansteckung

In Deutschland wird die Immunisierung gegen Varizellen seit 2004 offiziell von der ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfohlen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten in Deutschland die meisten Menschen diese Erkrankung schon im Kindesalter durchlaufen, da es sich bei den Windpocken um eine hoch ansteckende Infektionskrankheit handelt. Daher werden Windpocken oft als „Kinderkrankheit“ bezeichnet. Laut Infektionsschutzgesetz dürfen Kinder, die unter ansteckenden Windpocken leiden, Kindergärten oder Schulen nicht besuchen. Man geht davon aus, dass Ansteckungsgefahr bis etwa eine Woche nach Ausbruch des Hautausschlags besteht. Dieses Besuchsverbot gilt beispielsweise auch für Geschwisterkinder, die nicht geimpft sind oder die Erkrankung bereits durchgemacht haben. (dim)