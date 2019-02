Der Vorfall hatte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz am Samstag in Sigmaringen ereignet. Ein Polizeibeamter, der mit dem Auto in seiner Freizeit unterwegs und auf den Vorfall aufmerksam geworden war, stoppte sofort, gab sich als Polizist zu erkennen und forderte den Tatverdächtigen auf, vom Geschädigten abzulassen. Dieser habe aber weiter auf den Geschädigten eingeschlagen. Der Beamte zog den 30-Jährigen von dem Verletzten weg, und hielt diesen mithilfe seiner Begleiterin sowie eines Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Beamte wurde hierbei leicht verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der 30-Jährige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der gegen den Beschuldigten wegen versuchten Totschlags die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.