Kreis Sigmaringen vor 11 Stunden

Landwirte sehen sich nicht als einzige für Artenschutz in der Verantwortung

Beim Erntedankfest des Verbands landwirtschaftlicher Fortbildung im Kreis Sigmaringen war der Natur- und Umweltschutz ein zentrales Thema. Die Landwirte forderten, dass ordnungsrechtliche Vorschriften nicht nur für sie gelten dürften. Auch Bürger, Kommunen und die Wirtschaft müssten in die Pflicht genommen werden. Im Rahmen der Veranstaltung in der Andelsbachhalle in Denkingen wurden außerdem sieben Mitglieder mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt.