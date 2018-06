KWeil von seiner Hofstelle aus Sickerreste beziehungsweise Gülle in einen Bach flossen und diesen temporär verunreinigten, wurde ein Landwirt vor dem Amtsgericht Sigmaringen zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt. Richterin Elisabette Carbotta verringerte den Tatvorwurf von vorsätzlicher auf fahrlässige Gewässerverunreinigung und reduzierte die Geldstrafe des ersten Strafbefehls, gegen den der Landwirt Einspruch eingelegt hatte. Unstrittig war bei der Verhandlung, dass der Landwirt unerlaubterweise ein Trennsystem für die Entwässerung des Fahrsilos eingebaut hatte. Um die Sickersäfte einer Silage im Silo zu entsorgen wurden entsprechende Leitungen verlegt. Das Sickerwasser wird dann in einer Vorgrube gesammelt und später als Gülle ausgebracht. Für das Oberflächenwasser, also das Regenwasser, das sich beim 60 Meter langen und zehn Meter breiten Silo sammelt, wurde ein Rohr direkt in einen mehr als 100 Meter vom Hof entfernten kleinen Bach verlegt und eingeleitet. Nach eigenen Berechnungen wurden jährlich 1000 Kubikmeter Regenwasser in das Gewässer direkt eingeleitet, was nicht gestattet ist, denn auch das Regenwasser muss in einer Vor- oder Sickergrube gesammelt werden.

Dies bestätigten gleich zwei Mitarbeiter des Landratsamtes als Zeugen, die von Kontrolleuren der Aktion ProRegio Oberschwaben GmbH vor zwei Jahren informiert wurden, dass der Bach verunreinigt sei. Bei einem Vororttermin mit dem Landwirt wurde klar, dass Gülle in das Gewässer läuft. Dies führte zu einem Nährstoffanstieg, was das Wachstum eines Bakteriums beschleunigte. Dieses sorgte für einen massiven Sauerstoffrückgang im Bach, was die übrigen Lebewesen im Bach gefährdete. "An der Einleitstelle hat es geschäumt und es hat stark gerochen", bestätigte eine Zeugin. Sie wies mehrfach darauf hin, dass ein Trennsystem damals rechtlich möglich gewesen wäre, aber nicht Bestandteil des Genehmigungsantrages war. Ihr Landratsamtskollege ergänzte, dass es vom Landesumweltministerium eine neue, allerdings noch nicht rechtskräftige Vorgabe gebe, die wohl ab diesem Sommer generell Trennsysteme bei Fahrsilos verbiete.

Der Beschuldigte erklärte, dass er zuvor die Verunreinigung nicht bemerkt habe. Den Pilz habe er gesehen, aber keinen Geruch wahrgenommen, schilderte er seine Eindrücke vom damaligen Vororttermin. Warum die Gülle in das Gewässer geflossen ist, konnte vor Gericht nicht abschließend geklärt werden. Es habe bei dem Trennsystem wahrscheinlich undichte Stellen gegeben, mutmaßte der Landwirt, der nach dem Kontrollbesuch sofort das Regenwasserrohr dicht machte und seitdem wird auch das Oberflächenwasser gesammelt und später als Gülle auf den Feldern ausgebracht. Der Bach hat sich nach den Maßnahmen wieder erholt, bestätigten die Experten. Keine Antwort konnten sie übrigens auf die Frage von Richterin Carbotta geben, ob denn die Behörde nach Erteilung einer Genehmigung irgendwann kontrolliere, ob alle Vorgaben eingehalten wurden.

In seinem Plädoyer wies der Anwalt des Beschuldigten auf die Kooperationsbereitschaft seines Mandanten, der auch vor dem Gericht sachlich und ruhig seine Ausführungen machte sowie die ungeklärte Ursache für die Verschmutzung des Gewässers hin. Richterin Carbotta folgte dem Antrag von Staatsanwalt Schneider, reduzierte den Tatvorwurf und die Geldstrafe auf 90 Tagessätze a' 30 Euro. Zusätzlich muss der Beschuldigte die Verfahrenskosten übernehmen. "Sie haben sich über die Genehmigung hinweggesetzt", begründete sie ihr Urteil.

Strafgesetzbuch In Paragraf 324 wird die Strafe für Gewässerverunreinigung festgesetzt. Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Unter einem Gewässer versteht die deutsche Rechtsprechung gemäß ein oberirdisches Gewässer wie Flüsse, Bäche oder Binnenseen, das Grundwasser und das Meer. Dagegen werden Leitungswasser, in künstlichen Behältnissen gefasstes Wasser und Abwasser von dieser Definition ausgeschlossen. (siv)

