Als Beitrag zum kreisweiten Kulturschwerpunkt „Demokratie und Freiheit“ widmet sich der Landkreis Sigmaringen und das Kreiskulturforum dem Thema „Wege zu einer neuen demokratischen Konflikt- und Konsenskultur“. Veranstaltet wird am Dienstag, 6. November, um 19.30 Uhr, ein Podiumsgespräch im Foyer des Landratsamtes. Unter Leitung von Franz Christian Mattes, langjähriger Präsident des Verwaltungsgerichts Sigmaringen, sollen Vertreter von Bürgerinitiativen und der Kommunalpolitik über Formen und Voraussetzungen für einen am Allgemeinwohl orientierten demokratischen Dialog diskutieren. Dies angesichts wachsender Interessenkonflikte und Spannungen in der Gesellschaft und einer tendenziell abnehmenden Bereitschaft zu Kompromiss und Konsens.

Fast 200 Besucher drängten sich beim Informationsabend der Bürgerinitiative "Nein zur Nordtrasse", einer geplanten Neutrassierung der Bundesstraße 32, im Inzigkofener Rathaus. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

So steht als positives Beispiel der Dialog von Bürgermeister Jochen Spieß aus Krauchenwies mit den Kiesabbaugegnern da. Mehrere Kiesfirmen auf dem Gemeindegebiet planen die Erweiterung ihrer Abbauflächen, wogegen sich heftiger Widerstand aus der Bevölkerung formierte. Von Beginn an bezog Rathauschef Spieß die Bürgerinitiative gegen den Kiesabbau in die Aktivitäten von Verwaltung und Gemeinderat mit ein. Die Vorgehensweise wurde vom Regierungspräsidium Tübingen als sehr konstruktiv gelobt. Auf dem Podium sitzt auch eine Vertreterin der Bürgerinitiative, die sich gegen den geplanten Windpark der Firma Enercon zwischen Rulfingen und Hausen a.A. wehrte. Vor wenigen Tagen teilte das Unternehmen mit, dass man auf den Bau der Anlagen verzichtet. Bernd Gombold, Bürgermeister von Inzigkofen, kämpft mit einer Bürgerinitiative gegen den geplanten Bau der Nordtrasse.

Diskussionen zum Kiesabbau in Krauchenwies-Göggingen, von links: Rainer Ohmacht, Bürgermeister Jochen Spieß, Helge List, Wolfgang Veeser, Thomas Braunsberg, Bernd Kempter und Klaus Rinderspacher. | Bild: Volk, Siegfried

Wie Edwin Ernst Weber, Leiter der Stabsstelle Kultur und Archiv im Landratsamt, erläutert, sollen konkrete Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung und Interessenkonflikten zwischen Bürgern und Bürgerinitiativen, Unternehmen, Kommunen und staatlicher Verwaltung im Landkreis Sigmaringen abgebildet werden. "Allerdings soll es ausdrücklich nicht um die inhaltliche Auseinandersetzung zu Kiesabbau, Windkraft oder Straßenbau, sondern um die Formen, Verfahren und Grenzen des öffentlichen Diskurses und der konsensualen Kompromissfindung gehen", sagt Weber. Gemeinsam mit dem Publikum wollen die Teilnehmer erörtern, wie erfolgversprechende Wege und Verfahren zu einer neuen demokratischen Konflikt- und Konsenskultur aussehen könnten und welche Voraussetzungen bei den Akteuren dabei erforderlich sind.

Gesprächsteilnehmer Klar ist bereits, welche Vertreter aus verschiedenen Bürgerinititiativen im Landkreis sich zu den Themen Windkraft, Kiesabbau und Neutrassierung Bundesstraße 32 am Podiumsgespräch beteiligen: Es sind Bruno Dreher aus Inzigkofen-Vilsingen, Sigurd Hüglin aus Mengen-Rulfingen, und Rainer Ohmacht aus Krauchenwies-Göggingen. Für die Kommunen nehmen die Bürgermeister Bernd Gombold aus Inzigkofen, und Jochen Spieß aus Krauchenwies, der zugleich Vorsitzender des Kreisverbands Sigmaringen des Gemeindetags Baden-Württemberg ist, daran teil. Die Stellung für den Landkreis und das Kreiskulturforum hält Landrätin Stefanie Bürkle. (jüw)

