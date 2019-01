Ein Lotto-Spieler aus der Nähe von Sigmaringen war am Wochenende in der Glücksspirale-Zusatzlotterie „Sieger-Chance“ erfolgreich. Jetzt warten 5000 Euro monatlich zehn Jahre lang oder wahlweise 600 000 Euro auf den Glückspilz. Mit dem Volltreffer erzielte der Gewinner 5000 Euro monatlich für zehn Jahre oder wahlweise 600 000 Euro auf einen Schlag. Der Gewinn ist komplett steuerfrei. Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer lag bei eins zu einer Million. Der Tipper spielte den Klassiker Lotto 6aus49 und kreuzte für einen zusätzlichen Einsatz von drei Euro auch die Teilnahme an der Sieger-Chance an und er bekommt das Geld in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Den letzten Großgewinn im Kreis Sigmaringen hatte es Anfang Dezember gegeben. Seinerzeit freute sich ein Lotto-Spieler aus Pfullendorf dank eines Sechsers über eine Million Euro.