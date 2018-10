von SK

Filmen, schneiden, programmieren, schreiben, hacken oder fotografieren: In verschiedenen Kursen, die die Jugendmedienakademie während der Herbstferien vom 29. bis 31. Oktober anbietet, können Kinder und Jugendliche ab acht Jahren lernen, kreativ mit digitaler Technik zu arbeiten. Wie das Landratsamt mitteilt, finden die Veranstaltungen an drei Standorten statt: im Alten Schlachthof in Sigmaringen, im Jugendhaus in Bad Saulgau sowie im Kreismedienzentrum in Sigmaringen. Die Kurse werden teilweise von Jugendlichen für Jugendliche organisiert.

„Gerade in Zeiten zunehmender Fülle an Medienangeboten ist es wichtig, dass Jugendliche ihre Medienkompetenz schulen und praktisch üben. Die Jugendmedienakademie bietet mit ihrem spannenden und vielfältigen Angebot für jeden etwas an, ob er nun Medien-Neuling ist oder seine Leidenschaft noch etwas vertiefen möchte“, erklärt Hubert Schatz, Leiter des Fachbereiches Jugend im Landkreis Sigmaringen. Unterstützt wird die aktuelle Jugendmedienakademie von der Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen und den Ateliers im Alten Schlachthof.

Das Kursangebot ist nach Angaben des Veranstalters breit gefächert. Ob Film, Ton, Fotografie, Spiele-Entwicklung, Social Media, Robotik, Minecraft oder das Programmieren: Jeder könne sich sein Lieblingsmedium aussuchen und in diesem Bereich spannende Tipps und Tricks erhalten, wie man kreativ mit der digitalen Technik umgeht.

Die Kurse finden je nach Inhalt an einem oder an zwei Tagen immer von 9 bis 16 Uhr statt. Eine Übersicht über alle Angebote, weitere Informationen sowie die Anmeldung können Interessierte auf der Internetseite www.

jugendmedienakademie-sig.de finden. Auf dem Videoportal www.youtube.de kann man sich unter den Stichworten Jugendmedienakademie Sigmaringen zusätzlich ein Video ansehen, in dem detailliert erklärt wird, was die Teilnehmer bei diesen Veranstaltungen erwartet.

Ein Kurstag kostet 5 Euro. Anmeldeschluss ist der 25. Oktober.

