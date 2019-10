Zum 18. Mal veranstaltet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ihre Karrierebörse am Hochschulstandort Sigmaringen, und zwar am Mittwoch, 6. November. Unternehmen und Verbände bieten von 9.30 bis 15 Uhr Praktikumsplätze, Themen für Abschlussarbeiten und Stellen an. Unter den mehr als 60 Hauptausstellern finden sich Unternehmen verschiedener Branchen aus ganz Deutschland und der Schweiz.

Information für alle Besucher

Neben Studierenden, Absolventen und Akademikern aus Albstadt und Sigmaringen zählen auch externe Besucher zur Zielgruppe. In vielen Fällen punkten Bewerber zusätzlich, wenn sie bei der Karrierebörse Unterlagen bei sich haben – zum Beispiel ein Kurzprofil mit den wichtigsten Daten, einen Lebenslauf oder auch eine komplette Bewerbungsmappe. An den Messeständen können die Besucher Gespräche mit Unternehmensvertretern und Personalverantwortlichen führen und dabei wichtige Kontakte knüpfen. Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Stellenangebote für akademische Nachwuchskräfte im persönlichen Dialog vorzustellen.

Studieninformationstag für Schüler

Zwei Wochen später, am Mittwoch, 20. November, bietet die Hochschule an den Standorten Sigmarungen und Albstadt Schülern beim Studieninformationstag die Gelegenheit, den Studienalltag live zu erleben. Auf dem Programm stehen auch praktische Übungen, Schnuppervorlesungen, Laborführungen, Rundgänge und Informationen über Studieninhalte, Zugangsvoraussetzungen und Berufsperspektiven.

Einblicke in den Studentenalltag

Am Standort Sigmaringen können die Schüler einen Einblick ins BWL-Studium bekommen, einen Marketing-Vortrag über den FC Barcelona hören und ausgewählte Lehrveranstaltungen besuchen. Sie erfahren, was sich hinter dem Studiengang Energiewirtschaft und Management verbirgt, machen Rundgänge und bekommen von Studierenden der Hochschule wertvolle Informationen aus erster Hand. An der Fakultät Life Sciences können sich die Schüler ebenfalls über die vielfältigen Studiengänge informieren und erhalten bei Laborführungen, praktischen Übungen und Lehrveranstaltungen einen ersten Eindruck vom Studieren. Was macht eigentlich ein Mikrobiologe? Was hat Sensorik mit Lebensmitteln zu tun? Was erwartet mich im Pharmatechnik-Studium? Und was steckt hinter den Studiengängen Smart Building Engineering and Management, Bioanalytik oder Lebensmittel, Ernährung, Hygiene? Bei Gesprächsrunden und beim Mittagessen können die Schüler mit Studierenden, Professoren und Mitarbeitern ins Gespräch kommen.

Gründertag der IHK

Ebenfalls am Mittwoch, 6. November, findet ab 13 Uhr der Gründer- und Jungunternehmertag der IHK Bodensee-Oberschwaben an der Hochschule statt. Dabei präsentieren junge Start-ups ihre Geschäftsideen beim Start-up BW Elevator Pitch einer hochkarätig besetzten Jury. Beginn der Veranstaltung ist um 14.45 Uhr in Hörsaal 620.