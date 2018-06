von Karlheinz Fahlbusch

Kreis Sigmaringen – Millionen von Zuschauern sitzen einmal im Monat vor dem Fernseher, wenn Rudi Cerne "Aktenzeichen XY ungelöst" moderiert. 300 Sendungen hatte einer seiner Vorgänger, Eduard Zimmermann, moderiert, der die Kriminalitätsopferhilfe Weißer Ring gründete. Sie ist seit vielen Jahren auch im Landkreis Sigmaringen präsent und hat jetzt einen neuen Leiter.

14 Jahre lang leitete Karlheinz Kirchmaier aus Meßkirch die Außenstelle. Aus gesundheitlichen Gründen gab der frühere Polizist sein Amt nun auf. Nachfolger ist Josef Rothmund, der 24 Jahre beim Polizeiposten in Herbertingen tätig war. Drei Mitarbeiter unterstützen ihn bei der Begleitung von Opfern von Straftaten.

Opfer geraten schnell aus dem Fokus

Landrätin Stefanie Bürkle machte bei einer Feierstunde im Landratsamt deutlich: "Die Arbeit geschieht im Stillen, aber sie ist sehr hilfreich." Opfer gerieten sehr schnell aus dem Fokus. Die Gesellschaft lege ihr Augenmerk auf die Täter und deren Bestrafung. Im Gegensatz zum Täter, der sich freiwillig für sein Vorgehen entschieden habe, bleibe dem Opfer keine Wahlmöglichkeit.

Zahl der Straftaten steigt, somit auch Zahl der Opfer

Auch im Landkreis Sigmaringen steigen die Zahlen von Straftaten. Mit einem Plus von 9,8 Prozent auf 6400 Taten im vergangenen Jahr sei man in der Kriminalitätsstatistik nun im Durchschnittsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz angelangt. Mehr Straftaten bedeuteten auch mehr Opfer. Und klar sei, dass so manche Straftat im Verborgenen bleibe.

Häufig Hilfe nach sexueller Gewalt

Das betrifft vor allem den Bereich der sexuellen Gewalt, wie Polizeivizepräsident Uwe Stürmer vom Polizeipräsidium Konstanz feststellte. Gerade diese Opfer seien dankbar, wenn ihnen jemand zur Seite stehe, wenn sie jemandem ihre Geschichte erzählen können.

Herwart Mießner aus Pfullendorf ist seit 14 Jahren ehrenamtliche für den Weißen Ring tätig.

Dank an Karlheinz Kirchmaier

Karlheinz Kirchmaier habe in 14 Jahren eine ausgezeichnete Arbeit geleistet und vielen Menschen eine neue Orientierung geben können. Stürmer dankte: "Er hat die Fahne vom Weißen Ring immer hochgehalten, auch wenn es aus gesundheitlichen Gründen manchmal schwierig war." Stürmer selbst konnte Kirchmaiers Nachfolger Josef Rothmund für den Weißen Ring begeistern. Der Opferschutz sei bei ihm in besten Händen, sagte Stürmer.

Allein im Juni vier Opfer betreut

Josef Rothmund ist seit dem 1. Mai tätig. Allein im Juni seien bereits vier Fälle bearbeitet worden, stellte er fest. Dabei sei es immer um den Bereich des sexuellen Missbrauchs gegangen. Manche Frau sei als Mädchen missbraucht worden und wage sich erst heute an die Verarbeitung des Erlittenen. Rothmund berichtete auch von Belästigungen am Arbeitsplatz und Stalking. Hier helfe man vor allem mit Berechtigungsscheinen für Psychologen und Anwälte sowie einem einfühlsamen Gespräch. Auch er habe festgestellt, wie wichtig es ist, dass Betroffene einen Ansprechpartner haben, zu dem sie Vertrauen haben können. Er gebe gern Informationen, wenn sich jemand eine Mitarbeit im Weißen Ring vorstellen könne.

Weißer Ring Die Opferhilfeorganisation hat in Baden-Württemberg 5217 Mitglieder, bundesweit sind es rund 50 000. In der Außenstelle im Kreis Sigmaringen sind inklusive des Leiters vier Ehrenamtliche aktiv. Der Verein gibt Opfern einer Straftat Beistand und persönliche Betreuung, begleitet zu Terminen bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht und unterstützt mit Hilfeschecks für eine anwaltliche und psychotraumatologische Erstberatung sowie eine rechtsmedizinische Untersuchung. Anwaltskosten zur Wahrung von Opferschutzrechten können übernommen werden. Außerdem ist eine finanzielle Unterstützung zur Überbrückung tatbedingter Notlagen möglich. Vermittelt wird auch die Hilfe anderer Organisationen und Beratungsstellen. Außenstellenleiter Josef Rothmund ist unter Tel. 01 51/55 16 48 29 oder E-Mail jo-ro@gmx.de erreichbar. Die Organisation im Internet: http://www.weisser-ring.de

"Werden im ganzen Kreis eingesetzt" Der 76-jährige Herwart Meißner aus Pfullendorf ist seit 14 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Weißen Ring. Wie hoch ist die Zahl der Opfer, die Sie in 14 Jahren betreut haben? Das dürften so um die 50 sein. Die waren aber nicht alle aus Pfullendorf. Wir werden im ganzen Landkreis eingesetzt. Der Außenstellenleiter legt nach dem Erstkontakt fest, ob er die Betreuung selbst übernimmt oder ob das jemand anderes macht. Bei weiblichen Opfern muss man immer zu zweit sein. Um welche Straftaten handelte es sich? Sehr oft ging es um sexuellen Missbrauch und häusliche Gewalt. Auch Stalking ist vorgekommen. Es gab aber auch Betreuungen wegen Folgen von Einbruch und Diebstahl. Manche Menschen sind dann verunsichert und haben Angst. Werden alle Fälle übernommen? Bei Verkehrsunfällen wird der Weiße Ring nicht tätig. Was muss man tun, wenn man Hilfe benötigt? Wenn man unsere Hilfe braucht, dann ruft man entweder das bundesweite Opfertelefon unter der Nummer 11 60 06 an, kostenfrei täglich von 7 bis 22 Uhr, oder die Außenstelle. Es gibt auch eine Online-Beratung, die über die Interseite erreichbar ist.

