Zuschlag für 3-Sterne Superior Hotel

Sigmaringen soll ein Hotel bekommen. Diesen Grundsatzbeschluss fasste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, informiert die Stadtverwaltung. Dem Gemeinderat wurden unterschiedliche Konzepte zur Realisierung eines Hotels vorgestellt. Den Zuschlag erhielt die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern in Zusammenarbeit mit Soufyen Charni, Betreiber des Restaurants Bootshaus in Sigmaringen. Realisiert werden soll ein 3-Sterne Superior Hotel mit 70 bis 75 Zimmern, ergänzt durch einen Frühstücksraum mit Bar/Café sowie Tagungsräumen.

Standort auf fürstlichem Gelände

Als Standort kommt hierfür ein Grundstück südlich der Straße“ In den Burgwiesen“ auf dem fürstlichen Gelände der Donaubühne infrage. „Seit vielen Jahren wünschen wir uns für die Stadt Sigmaringen ein Hotel. In den vergangenen Monaten haben wir viele intensive Gespräche geführt und sind nun mit der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern und Herrn Charni zu einem Ergebnis gekommen, das sehr gut zu Sigmaringen passt!“, ist sich Bürgermeister Dr. Marcus Ehm sicher. Für dieses Konzept spreche seiner Meinung nach vor allem die Verlässlichkeit des Hauses Hohenzollern und die guten Erfahrungen, die die Stadt mit dem Pächter des Bootshauses mache.

Blick auf die Donau

„Auch entspricht der Entwurf, der vom Sigmaringer Architekturbüro neusch architekten gefertigt wurde, der erforderlichen städtebaulichen Qualität“, so Ehm. Die einmalige Lage an der Donau mit Blick aufs Schloss sei für Touristen besonders attraktiv. Das Hotel soll sich in direkter Nähe zur Innenstadt, zum Donauradweg aber auch zur B32 befinden. Die Stadtverwaltung wird nun zur Realisierung des Projekts die erforderliche Änderung des Bebauungsplanes in die Wege leiten.