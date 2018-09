von SK

Kreis Sigmaringen – In der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf wird am Samstag und Sonntag, 29./30. September, die 18. Hobby-Künstler-Ausstellung abgehalten. 34 Hobby-Künstler werden in der Halle und im Foyer ihre Kreationen und Hobbyarbeiten präsentieren.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, gehört diese Ausstellung im zweijährigen Turnus zum vielfältigen Kulturangebot der Gemeinde und findet stets große Besucherresonanz. Zu sehen sind beim Rundgang die mit Fantasie und Geschick gefertigten Arbeiten:

Bastel- und Handarbeiten, Malereien, Stick- und Strickarbeiten, Knüpf-, Näh- und Häkelarbeiten, Holzarbeiten und -spielzeuge, Metallarbeiten und Glaskunst.

Die Ausstellung ist an beiden Tagen jeweils von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Im Eingangsbereich wird bewirtet.

