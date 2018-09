Sigmaringen – Vor über 50 Interessierten ist die Vernissage "Mission im Mittelmeer" mit dem Fotografen Daniel Kempf-Seifried in der "Kirche am Markt – Mittendrin" eröffnet worden. In mehreren Räumen dieses Gebäudes ist in bedrückenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen mehr über das Rettungsschiff "Sea-Eye" und die gemeinnützige Organisation zu erfahren, die im April 2017 über 1400 Flüchtlinge bei der Fahrt von Malta in Richtung libysche Küste aufgenommen und vor dem drohenden Tod gerettet hatte.

Es sei für sie eine Ehre, diese Ausstellung zeigen zu dürfen, sagte Maritta Lieb, Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Sigmaringen. Gleichermaßen empfinde sie es als beschämend, das hier Bilder zu sehen sind, die es eigentlich gar nicht geben dürfte: "Sterbende, verzweifelte Menschen und die Welt schaut weg. Für uns aber ist es die klare Botschaft hinzuschauen, die Augen aufzumachen, sich an die christlichen Werte zu erinnern und der Ursachen bewusst zu werden!"

Fotograf Daniel Kempf-Seifried spricht in der Ausstellung über seine Fotografien bei der Rettung von Schiffbrüchigen, im Hintergrund Sea-Eye-Kapitän Thomas Nuding. | Bild: Witt, Jürgen

Dann ergriff Thomas Nuding, Kapitän der "Sea-Eye", das Wort. Und er nahm kein Blatt vor dem Mund. Egal, ob sie wegen eines Krieges oder Bürgerkrieges geflüchtet sind, ob sie Ausgebeutete oder Armutsflüchtlinge sind – "kein Mensch verlässt seine Heimat freiwillig, Von daher finde ich es im höchsten Maße zynisch, hier von Asyltourismus zu reden", sagte der Kapitän, der die europäische Abschottungspolitik für "kriminell" hält. Für ihn sei 2017 der erste negative Höhepunkt gewesen, als sich 8500 geflüchtete Menschen auf dem Mittelmeer befanden, seine Crew in vier Tagen 1400 Menschen vor dem sicheren Tod durch Ertrinken oder Verdursten gerettet habe. Kein gutes Wort war von ihm zur libyschen Küstenwache zu hören. Sie dafür auszubilden, Flüchtlinge zurückzubringen, habe rein gar nichts bewirkt, sagte Nuding verbittert. "Sie haben keine Rettungsmittel, sie streifen in halsbrecherischer Fahrt die Schlauchboote, es gibt bei jeder Begegnung mit ihnen Tote – für mich ist das ein Verbrechen, dies zu unterstützen!" Die Küstenwache verkaufe die Menschen an die Schleuser zurück – er kenne Menschen, die das schon vier Mal durchgemacht hätten. Nuding informierte auch über die zunehmend inhumanen Züge der Anrainerstaaten – Schiffe der Hilfsorganisationen würden beschlagnahmt oder ihnen, wie aktuell bei der Aquarius 2, die Flagge entzogen.

Der in der Kirchenarbeit integrierte Iraner Ali sang persische Heimatlieder. | Bild: Witt, Jürgen

Der Meßkircher Nuding empfand es als Glücksfall, dem geborenen Sigmaringer und früher in Krauchenwies-Göggingen lebenden Daniel Kempf-Seifried begegnet zu sein. Dem Fotografen ist es anzusehen, wie sehr ihn die Eindrücke bei der Seenotrettung im Mittelmeer mitgenommen haben. Er hat dies in einer Art Tagebuch festgehalten und erläuterte der Besucherschar die ausgestellten Bilder. "Ich wollte den Flüchtenden ein Gesicht geben", begründete der 40-Jährige seine Dokumentation, die die Dramaturgie der Rettungstaten beschreibt, bei der die "Sea-Eye" selbst in Seenot geriet und geborgen werden musste. Den in Libyen gestrandeten Migranten würde vorgegaukelt, dass sie nur einen großen Fluss zwischen Afrika und Europa überqueren müssten, um nach Italien zu gelangen. Sie würden in ein Gummiboot gepfercht, mit dem Hinweis, in Richtung des Lichtes zu steuern, welches am Horizont aufleuchtet. Dort soll Europa sein. "Was diese Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass das Licht eine Flamme der großen Bohrinsel Bahr Essalam ist, die sich 100 Kilometer weit entfernt vor der libyschen Küste im Mittelmeer befindet: Es ist unmöglich, diese mit einem der Gummiboote zu erreichen". Kempf-Seifried schildert sodann, dass er ursprünglich mit der "Sea-Eye" unterwegs war, um Schiffbrüchige mit Schwimmwesten auszustatten. Doch es sei alles anders gekommen. Ihnen habe sich ein Bild des Grauens geboten: "Wir hörten Schreie und sahen Menschen, die im Wasser um ihr Leben kämpften." Katastrophale Zustände trafen sie an Bord des Holzbootes vor, über 900 Menschen bargen sie mit der Juventa (Jugend rettet) bei diesem Seenotfall. Auch an Bord entsetzten ihn die Zustände bis zur Evakuierung durch viel zu aggressiv auftretende Bundeswehrsoldaten.

Maritta Lieb, Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Sigmsringen, hielt die Ansprache zur Vernissage im Kirchenhaus. | Bild: Witt, Jürgen

Musikalisch wurden die Beiträge durch Ali, einen Iraner, begleitet, der sich in der kirchlichen Arbeit sehr gut integriert habe, wie Maritta Lieb herausstellte. Ursprünglich war die Veranstaltung in Meßkirch angedacht, hieß es aus Veranstalterkreisen, sie sei aber vom Meßkircher Bürgermeister Arne Zwick wegen zu befürchtender Ressentiments dort abgesagt worden. Dass viele das Zusammenleben mit Menschen mit Migrationshintergrund unproblematischer sehen, ließ sich am zur Vernissage gezeigten Interesse dokumentieren – die Räume waren überfüllt und die Besucher zeigten sich betroffen.

Die Ausstellung "Mission im Mittelmeer" ist bis Mitte Oktober zu Öffnungszeiten der "Kirche am Markt" zu sehen.

Interkulturelle Wochen Dienstag, 25. September: Sprachcafé – interkultureller Austausch mit Kaffeeklatsch, in der Deutschen Angestellten Akademie in Sigmaringen, 14 bis 17 Uhr.

Sprachcafé – interkultureller Austausch mit Kaffeeklatsch, in der Deutschen Angestellten Akademie in Sigmaringen, 14 bis 17 Uhr. Mittwoch, 26. September: Café Casino – Begegnungszentrum in der Binger Straße 21 in Sigmaringen, veranstaltet vom DRK-Kreisverband Sigmaringen,

15 bis 21 Uhr.

Café Casino – Begegnungszentrum in der Binger Straße 21 in Sigmaringen, veranstaltet vom DRK-Kreisverband Sigmaringen, 15 bis 21 Uhr. Donnerstag, 27. September: Tag des Flüchtlings, Informationsbveranstaltung über aktuelle Enztwicklungen zum Thema Flucht und Asyl auf dem Karlplatz in Sigmaringen, von 8 bis 13 Uhr. Es gibt die Möglichkeit, mit Geflüchteten ins Gespräch zu kommen. Syrischer Kochabend, ab 18.39 Uhr in der Küche des Schulverbunds, Gebäude 2 in der Schützenstraße 28 in Bad Saulgau, ab 18.30 Uhr. Anmeldung unter 0 75 81/80 65 16 oder E-Mail: dgaissmaier@gmx.de Café International – Das Team lädt zum Kennenlernen verschiedener Kulturen in den Fidelissaal in der Fidelisstraße 1 in Sigmaringen, von 16 bis 18 Uhr. Freitag, 28. September: „Spielend Brücken schaffen“ – interkulturelles Fest der Begegnung für Familien aus aller Welt im Kinder- und Jugendbüro (Jugendhaus) in Pfullendorf, von 14 bis 17 Uhr. Tag des Flüchtlings vom Arbeitskreis Ostrach Treff International auf dem Wochenmarkt auf dem Herbert-Barth-Platz in Ostrach, von 9 bis 12 Uhr. Montag, 1. Oktober: Grenzenlos – Filmabend zu binationaler Partnerschaft mit Gesprächsrunde in der Ehe-, Familien- und Lebensberatunsgstelle in der Vorstadt 2 in Sigmaringen. Um 20 Uhr gibt es einen Dokumentarfilm von J. L. Forero. (jüw)

