Mit Wut, Zorn und Entsetzen reagiert die IG Metall Albstadt auf den Austritt der Firma Zollern aus dem Arbeitgeberverband. In einer Presseerklärung verurteilt Michael Föst, Erster Bevollmächtigter der Gewerkschaft, das Vorgehen des Unternehmens. Die Firma Zollern erklärte am vergangenen Dienstag, dass sie zum 1. Januar 2020 nicht mehr im Arbeitgeberverband Südwestmetall Mitglied ist. Diese Ankündigung ziehe die gute Stimmung der Vor-Weihnachtszeit mit ins Kalkül, so die IG Metall. Aber die Beschäftigten würden verunsichert, es entstehe eine Unruhe im Betrieb darüber, wie es mit dem Unternehmen nun weitergehen solle. Anscheinend sei die Firma Zollern in einer wirtschaftlichen Schieflage, bei der sie – als letzten Ausweg – nur noch den Griff in die Taschen der Beschäftigten als einzige Möglichkeit sehe.

Gewerkschaft: Griff in die Taschen der Beschäftigten

Die IG Metall sei entsetzt über das Vorgehen der Firma Zollern. Der Austritt aus dem Arbeitgeberverband sei kein Kavaliersdelikt. Es gehe um den fairen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber, die in einem Tarifvertrag geregelt werden. Das sei damit durch die Firma Zollern aufgekündigt worden. Man möchte nicht mehr um die besten Produkte konkurrieren, sondern nur noch um die billigsten Arbeitsbedingungen, so die Gewerkschaft. Michael Föst ist erzürnt: „Gestern noch Fachkräftemangel – heute der Griff in die Taschen der Beschäftigten.“

Protestmaßnahmen der IG Metall für Anfang 2020 geplant

Michael Föst bemängelte, dass man nicht mit der IG Metall über Möglichkeiten der Lösungsfindung gesprochen hat. „In unseren Tarifverträgen haben wir viele verschiedene Möglichkeiten, um auf wirtschaftliche Schwierigkeiten einer Firma einzugehen“ wie zum Beispiel Pforzheimer Abkommen zur Sicherung des Standortes und der Arbeitsplätze. Die daraus resultierenden Möglichkeiten habe der Geschäftsführer der Firma Zollern mit dem Austritt aus dem Arbeitgeberverband nun über Bord geworfen. Er alleine wolle entscheiden. „Diesem Austritt aus dem Arbeitgeberverband werden wir vehement entgegentreten. Erste Maßnahmen für Anfang 2020 wurden bereits besprochen“, so Föst.