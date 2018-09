Die Deutsche Angestelltenkrankenkasse (DAK) hat ihren Gesundheitsreport 2018 für den Landkreis Sigmaringen und das Bundesland Baden-Württemberg vorgelegt. Aus dieser Expertise geht hervor, dass in der Bevölkerung die Rückenschmerzen das Thema schlechthin sind. Auch bei der Krankenkasse nimmt das schmerzende Kreuz unter allen erhobenen Krankheitsarten im Landkreis den Spitzenplatz ein. Mit 8,6 Prozent hat die DAK auch hier den höchsten Anteil an Arbeitsunfähigkeitstagen festgestellt.

Angestiegen sei nach deren Bemessung auch die Zahl der Fälle von Patienten, die wegen Rückenschmerzen ins Krankenhaus aufgenommen wurden. Pro 100 Beschäftigte in diesem Bundesland würden sich rund 71 Fehltage aufgrund von Rückenschmerzen summieren, so die DAK. Überhaupt sei im Landkreis Sigmaringen 2017 ein erhöhter Krankenstand zu verzeichnen, der mit 3,6 Prozent knapp über dem Landesdurchschnitt von 3,3 Prozent liegt.

Die Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, zu dem die Rückenschmerzen zählen, haben laut DAK 2017 im Kreis Sigmaringen zugleich die meisten Fehltage verursacht, nämlich 24,3 Prozent. Dahinter rangieren mit gebührendem Abstand die psychischen Erkrankungen mit 13,9 Prozent – hier wird im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 18 Prozent festgestellt. Die Erkrankungen des Atmungssystems, die mit Erkältungen und Infektionen beginnen, liegen bei 13,6 Prozent.

Untersucht wurde auch, welche Faktoren zu einer Krankmeldung führen. Die Befragung der DAK lässt erkennen, dass sich nur 14 Prozent der Rückenschmerzbetroffenen überhaupt in den Krankenstand begeben, das heißt, weniger als jeder Dritte geht wegen solcherlei Beschwerden zum Arzt.

Es sind aber nicht nur körperliche Belastungen, die bei den Beschäftigten Schmerzen zwischen Gesäßfalte und Rippenbogen verursachen. Mangelnde Berufszufriedenheit, ein schlechtes Arbeitsklima und keine Möglichkeit der persönlichen Entwicklung am Arbeitsplatz werden als weitere Multiplikatoren genannt, die eine Krankenmeldung wahrscheinlicher machen. Aber auch körperliches Übergewicht und häufiges Arbeiten in einer unbequemen Haltung führt die Krankenkasse als Ursache für Rückenbeschwerden auf. Damit im Umkehrschluss die Gesundheit gefördert wird, empfiehlt die DAK eine bessere Gestaltung des Arbeitsplatzes und sie verweist darauf, dass es eine Vielzahl an Angeboten zur betrieblichen Gesundheitsförderung (Rücken-/Fitnesstraining, Stressbewältigung) gibt.

Am stärksten sind nach statistischem Ermessen die Lendenwirbelsäule (74 Prozent) und Halswirbelsäule (46 Prozent) betroffen. Zur Behandlung der Schmerzsymptome würden die Ärzte zu 65 Prozent eine Physiotherapie verordnen, 38 Prozent verschreiben Schmerzmittel. Anwendung fänden auch bildgebende Verfahren wie die Computertomografie oder Magnet-Resonanz-Tomografie (zu 27 Prozent). Röntgenaufnahmen kämen zu 23 Prozent zum Tragen, die schmerzlindernde Spritze zu 22 Prozent.

Aber auch die Selbsthilfe stünde beim Patienten hoch im Kurs. 60 Prozent der Befragten gaben an, sich mit Wärme über ein Heizkissen, ein Bad oder einer Sauna zu behelfen. 44 Prozent würden sich mehr bewegen und Spaziergänge unternehmen. Ein Drittel der Betroffenen setzt vorrangig auf die Behandlung durch Schmerzmittel. Ein weiteres Drittel setzt darauf, dass die Schmerzen von selbst wieder abklingen werden.

Auch die DAK bietet ein Therapieunterstützungsprogramm für Menschen mit akuten, subakuten oder chronischen Rückenschmerzen an, sie vermittelt Informationen und Wissen zum Thema.

