Kreis Sigmaringen – Vom Alter her ist der Sigmaringer Kreisverband der Freien Wähler ein Sprössling. Ins Leben gerufen wurde er am 19. Oktober 2016 in Pfullendorf. Unter seinem Vorsitzenden Armin Reitze, er ist Bürgermeister in Leibertingen, hielt der Verband seine zweite ordentliche Mitgliederversammlung im Hotel-Gasthof „Traube“ ab. Zu den beigetretenen Ortsverbänden Meßkirch, Pfullendorf und Sigmaringen gesellt sich Bad Saulgau hinzu – der formale Antrag ist bereits gestellt. Mit Hohentengen würden Gespräche geführt. Und mit dem von der SPD zu den Freien Wählern übergetretenen Kreistagsmitglied Stephan Binsch verbindet der Verband die Hoffnung, in der Diaspora des nördlichen Landkreises Fuß fassen zu können.

Während Reitze bisherige Aktivitäten bilanzierte, berichtete Karl Springindschmitten über den Kassenstand: Das Verbandssäckel ist mit 24 000 Euro gut gefüllt. Nun gelte es, einen professionellen Internetauftritt zu installieren und die 2019 anstehenden Kommunalwahlen tatkräftig zu unterstützen (siehe Beitrag rechts).

Doris Schröter – sie hat im Kreistag den Fraktionsvorsitz inne und ist seit zehneinhalb Jahren Bürgermeisterin von Bad Saulgau – verdeutlichte anhand von Fallbeispielen die „Themen des Kreistags heute und morgen“ im demokratischen Prozess, wie Projekte beraten und beschlossen werden, welche Geldmenge (in dreistelliger Millionenhöhe) bewegt wird.

Bertha-Benz-Schule: Die größte Berufsschule im Kreis wird für 80 Millionen Euro am Standort Küchenäcker neu gebaut. Schröter informierte, wie es über eine umfangreiche Machbarkeitsstudie zur zukunftsorientierten Lösung kam. Grundlage sei eine Informationsreise nach Radolfzell und Nürnberg gewesen, wo vergleichbare Projekte begutachtet und sich das Gremium mit Kollegen vor Ort autauschen konnte. Jetzt habe die Kreisverwaltung das Realisierungsverfahren zu prüfen und in den Kreistag einzubringen. „Es ist gut angelegtes Geld“, sagte Schröter, „wir müssen jungen Menschen interessante Ausbildungsplätze bieten. Auch der Wirtschaft tut es gut, wenn sie qualifizierte Fachkräfte bekommt.“

Verkehr: Dass die Planung der Nord-trasse der B 311 sowie der Schienenverkehr von Albstadt nach Sigmaringen in den vordringlichen Bedarf gelangten, für diese Anreihung sei sie dankbar, sagte Schröter. In beiden Fällen in Vorleistung zu treten, sei zwar ein Risiko. „Doch lieber lassen wir uns dafür prügeln, dass etwas schneller geschieht, als das gar nichts passiert“, verteidigte sie die Planungskosten in Millionenhöhe.

Gesundheitsvorsorge: Für Doris Schröter war die Kreistagsentscheidung zugunsten des SRH-Mehrheitsgesellschafters zum Erhalt der Krankenhäuser in Bad Saulgau, Pfullendorf und Sigmaringen richtig. „Unter kommunaler Trägerschaft hätten sie keine Überlebenschance gehabt.“ Für den Neubau und dem Bau eines neuen Parkhauses in der Kreisstadt sei der Kreis zu 49 Prozent als Bürge mit im Boot, die Gesamtkosten belaufen sich auf 138 Millionen Euro: „Das sind unglaubliche Zahlen!“

"Wir sind die Alternative" Der Sigmaringer Kreisverband der Freien Wähler will seinen Ortsverbänden zu den Kommunalwahlen unter die Arme greifen. Für den Kreisvorsitzenden Armin Reitze ist klar, geeignete Bewerber müssten vor Ort gefunden werden. "Wir können uns aber gegenseitig unterstützen". Hauptaufgabe sei es, die Wahlkreiskandidaten auf Kreistagsebene zu bündeln. Hier gilt der Gammertinger Stephan Binsch als Hoffnungsträger mit seiner Reputation. Einen bis zwei Sitze mehr aus dem Landkreis zieht Reitze für den neuen Kreistag ins Kalkül. Aktuell sind es neun, mit dem übergetretenen Binsch zehn Mitglieder. Doris Schröter, Fraktionschefin der Freien Wähler im Kreistag, redete den Versammelten eindringlich ins Gewissen: "Ich möchte sie ermuntern, dass sie wieder kandidieren, sonst überlassen wir anderen das Feld. Da möchte ich bestimmte Entwicklungen nicht erleben!" Schröter spielt da wohl auf die sich formierende AfD an, die in Pfullendorf die Gründung eines Ortsverbandes plant und die Teilnahme an der Gemeinderatswahl erwägt. Allerdings habe sie in der Hinsicht in Bad Saulgau noch nichts vernommen. Gut seien nach ihrer Einschätzung die Chancen der Freien Wähler bei den Kommunalwahlen, ihre Rolle könnte gestärkt werden. "Die etablierten Parteien verlieren an Boden, sind zu sehr mit sich selber beschäftigt", sagt Doris Schröter. Sie verlören die Nähe zum Bürger. "Und wir sind die Alternative zu den Parteien – da heißt es Verantwortung zu übernehmen, jenseits der Vollkaskomentailität!" Die Bürgermeisterin sieht gleichwohl die Schwierigkeit, jüngere Menschen für kommunalpolitische Themen zu begeistern. Forciert werden müsse der Kontakt über die sozialen Medien. (jüw)

