von SK

Die Anzahl ehrenamtlicher Helfer in der Flüchtlingsbetreuung im Landkreis Sigmaringen ist nach wie vor groß, teilt der Caritasverband in einem Pressetext mit. Trotzdem werden für das Weiterführen von bestehenden Angeboten sowie für neue Angebote, die man auf den Weg bringen könnte, weitere Helfer gesucht.

Sigmaringen Flüchtlingsarbeit und ihre Begleiter Das könnte Sie auch interessieren

„Aufgrund von persönlichen Situationen, zum Beispiel einem Umzug, kommt es immer wieder mal vor, dass sich Ehrenamtliche verabschieden. Eine kontinuierliche Begleitung und Unterstützung ist jedoch sehr wichtig“, sagt Kathleen Hammer. Die 43-Jährige leitet jetzt die Koordinierungsstelle Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe des Caritasverbands Sigmaringen. Neu ist diese Funktion nicht. Seit 2016 hatte Manuela Friedrich diese Tätigkeit ausgeübt und im Laufe der Zeit eine Struktur aufgebaut, von der Hammer jetzt profitieren kann. Friedrich ist im Erziehungsurlaub, deshalb ist jetzt Hammer die Ansprechpartnerin für die rund 40 Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe.

„Da wurde und wird ganz viel Arbeit geleistet“

In der Vergangenheit wurden viele verschiedene Angebote aufgebaut und etabliert, beispielsweise die Asylcafés in Sigmaringen „Café Globus“ und „Café International“, Sprachkurse und Sprachpatenschaften. „Manche unserer Ehrenamtlichen begleiten Flüchtlinge schon sehr lange“, sagt Kathleen Hammer und fügt hinzu: „Da wurde und wird ganz viel Arbeit geleistet.“ Doch auch wenn es um das Thema Flüchtlinge etwas ruhiger geworden sei, werden noch immer Ehrenamtliche benötigt.

Unterstützung bei Behördengängen

Ein Gang zur Behörde ist leichter, wenn jemand dabei ist, der die Sprache beherrscht und hilft, wenn es Probleme gibt. Und die sind durchaus noch vorhanden. Deshalb sucht der Caritasverband Menschen, die sich in ihrer Freizeit in der Flüchtlingshilfe engagieren wollen. Die Vorgaben sind relativ einfach: „18 Jahre alt sollte man sein, gute bis sehr gute deutsche Sprachkenntnisse haben und an ein bis zwei Tagen in der Woche zwei bis vier Stunden Zeit aufbringen können“, erklärt sie.

Pfullendorf Sie wollen ein Zeichen für Toleranz setzen: Sechslindenschule veranstaltet Fußballturnier „Kicken gegen Rechts“ Das könnte Sie auch interessieren

Auch Sprachpaten, die gemeinsam mit einem oder mehreren Flüchtlingen bei Treffen wie beispielsweise Spaziergängen Deutsch lernen, werden dringend benötigt. Doch man dürfe die Menschen mit gutem Willen nicht alleine lassen, ist Hammer überzeugt. Deshalb brauche es eine hauptamtliche Begleitung als Ansprechpartner. In den vergangenen Jahren habe sich das sehr bewährt, weiß Hammer.

Bei Interesse oder Fragen zum ehrenamtlichen Engagement im Bereich der Flüchtlingshilfe kann man sich an Kathleen Hammer wenden, Telefonnummer 0 75 71/73 01 17, E-Mail: Kathleen.Hammer@caritas-

sigmaringen.de