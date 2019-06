Ein betagter Rentner im Alter von über 90 Jahren erhielt Besuch eines angeblichen Kriminalbeamten, der einen falschen Dienstausweis vorzeigte und sich speziell für Uhren interessierte, die möglicherweise gefälscht sein könnten, informiert die Polizei über einen dreisten Betrüger. Der Rentner, der zu zuvor von einer anderen männlichen Person zwei Uhren entgegengenommen hatte, bat den falschen Kriminalbeamten in seine Wohnung, zeigte ihm seine Wertsachen und legte zur Überprüfung auch das Bargeld vor, das er in der Wohnung aufbewahrte. Der Geschädigte übergab dem Betrüger die beiden Uhren zur Mitnahme. Nachdem der falsche Polizeibeamte die Wohnung verlassen hatte, stellte der Geschädigte den Verlust seines Bargeldes fest. Der Verkauf der beiden Uhren an den Rentner könnte im Zusammenhang diesem Diebstahl stehen. Nach Angaben des Opfers wurde er durch den Uhrverkäufer mehrfach kontaktiert. Der Rentner war der Auffassung, es handle sich um einen Pfleger, der ihn von einem früheren Krankenhausaufenthalt her kenne.