von SK

Kreis Sigmaringen – 50 Preisträger der IHK-Abschlussprüfung Sommer 2018 wurden in der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) geehrt. Darunter waren elf aus dem Landkreis Sigmaringen, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK. IHK-Vollversammlungsmitglied Stefanie Reich, geschäftsführende Gesellschafterin der Tox Pressotechnik, lobte die besten von insgesamt 1656 Prüflingen für deren hervorragende Leistungen. Neben den Preisträgern zählten Vertreter der Ausbildungsbetriebe und der beruflichen Schulen sowie Angehörige zu den Gästen. IHK-Preisträger wird, wer die Abschlussprüfung mit der Note „sehr gut“ oder 92 von 100 Punkten erhält. Die Besten eines Berufsbildes haben die Chance, Landes- oder gar Bundesbeste zu werden.

95 Prozent bestehen die Prüfung

Von den 1656 IHK-Prüflingen haben 1565 die Abschlussprüfung bestanden, was einer Quote von 95 Prozent entspricht. Unter den Preisträgern am stärksten vertreten sind die Auszubildenden der Industriemechaniker (13), gefolgt von den Kaufleuten im Einzelhandel (7). Stefanie Reich lobte neben der Leistung der Absolventen das Engagement der dualen Partner: „Für die Ausbildungsqualität ist die Leistung der Betriebe und der beruflichen Schulen maßgebend.“

Preisträger im Kreis Nico Müller aus Albstadt, Industriemechaniker bei Feingerätebau Gühring; Janosch Dost aus Bad Saulgau, Mechatroniker bei Knoll Maschinenbau; Tim Hahn aus Sigmaringen, Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Ravensburg; Nadine Geßler aus Aach-Linz, Industriekauffrau bei Pfullendorfer Tor-Systeme; Cindy Bixel aus Bad Saulgau, Köchin bei Post Hotellerie; Franziska Stark aus Rulfingen, Industriekauffrau bei Schlösser; Ingrid Maas aus Meßkirch, Kauffrau im Einzelhandel bei Sulger und Eichwald; Hayrettin Arslan aus Krauchenwies, Einzelhandelskaufmann bei Toom Baumarkt; Heiko Neuburger aus Inneringen, Industriemechaniker bei Maschinen- und Anlagenbau Trumpf; Sebastian Leuze aus Neufra, Mechatroniker bei Trumpf Werkzeugmaschinen; Nicolas Walz aus Hermentingen, Mechatroniker bei Trumpf Werkzeugmaschinen

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein