von SK

Kreis Sigmaringen – Als Liane Rebhan, Carmen Ritter und Markus Kemmer im September 1993 gemeinsam ihre Ausbildung bei der Agentur für Arbeit Balingen begannen, hätten sie noch nicht ahnen können, wie sich ihre berufliche Laufbahn im kommenden Vierteljahrhundert entwickeln würde.

Wie aus einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit zu entnehmen ist, jährte sich deren Einstellung nun zum 25. Mal. Grund genug für die Geschäftsführung, die Dienstjubiläen in einer kleinen Feierstunde zu würdigen. Georg Link, Chef der Agentur für Arbeit Balingen und der Personalratsvorsitzende Harald Uhl blickten mit den dreien auf bewegte und abwechslungsreiche Jahre zurück. Alle Dienstjubilare erhielten von Link Urkunden des Dankes, verbunden mit einer Anerkennung für ihre im zurückliegenden Vierteljahrhundert erworbenen Fachkenntnisse und seinem Dank für den Einsatz im Interesse ihrer Kundschaft. Die drei Geehrten sind inzwischen alle in der Arbeitsvermittlung tätig, haben dabei aber bisher ganz unterschiedliche Stationen durchlaufen.

Liane Rebhan hatte nach der Ausbildung zunächst sachbearbeitende Aufgaben, bevor sie nach einer internen Weiterbildung in die Arbeitsvermittlung kam. Ihre langjährige Arbeitsmarkterfahrung bringt sie seit nunmehr fast zehn Jahren in die Aufgabe als Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt ein.

In der Leistungsabteilung hatte Carmen Ritter ihren Werdegang nach der Ausbildung begonnen. Nach Tätigkeiten in verschiedenen Dienststellen der Agentur für Arbeit Balingen wechselte sie im Sommer 2010 in die Arbeitsvermittlung und berät Kundinnen und Kunden nun schon seit vielen Jahren in der Dienststelle in Albstadt.

Auch Markus Kemmer ist heute Arbeitsvermittler. Im Anschluss an die Ausbildung startete zwar auch er zunächst im sachbearbeitenden Bereich. Nachdem er wechselnd in allen Dienststellen der Balinger Arbeitsagentur tätig war, ist er seit geraumer Zeit in der Kreisstadt Sigmaringen für die Beratung und Vermittlung von Arbeitsuchenden und Arbeitslosen zuständig, berichtet die Agentur.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein