von Tobias Göttling

Die regionalen Kandidaten für den größten Gesprächskreis in der evangelischen Landeskirche in Württemberg stehen fest. Die Gruppe „Lebendige Gemeinde“ hat nach eigenen Angaben mit „überwältigender Mehrheit“ ihre drei Bewerber für die Landessynode für den regionalen Kirchenwahlkreis nominiert. Die „Lebendige Gemeinde“ ist eine von vier Gruppen, die Kandidaten für die Landessynode stellen.

Drei bisherige Vertreter stellen sich nicht mehr zur Wahl

Pfarrer Philippus Maier aus Albstadt, Mitglied im regionalen Arbeitskreis der „Lebendigen Gemeinde“ und bisheriger theologischer Vertreter des Wahlkreises, blickt positiv auf seine Arbeit in der zu Ende gehenden Zeit zurück. Er sei „glücklich, dass die Lebendige Gemeinde ein so junges und motiviertes Team zusammenstellen konnte“. Er hofft trotz des sehr breit gefächerten und teils schwer überschaubaren Wahlkreises vom Schwarzwald über die Alb bis nach Ostrach „auf eine breite Unterstützung“ bei den Wählern des Landkreises Sigmaringen. Neben Maier treten auch der in Winterlingen verwurzelte Ingenieur Simon Hensel und die langjährig in der Synode vertretene Ärztin Ulrike Mehne aus Tuningen nicht mehr an.

Der Wahltermin Die Kirchenwahl findet am Sonntag, 1. Dezember statt. Dann werden alle Kirchengemeinderäte und alle Mitglieder für die Württembergische Landessynode für sechs Jahre neu gewählt. Die Synode Die meist in Stuttgart tagende Synode tritt drei Mal im Jahr zusammen, um den Haushalt der Landeskirche festzulegen, zu der knapp 2 Millionen Mitglieder gehören, und die kirchlichen Gesetze zu verabschieden, die regeln, wer unter welchen Bedingungen getauft und getraut werden kann. Auch die Konfirmationsordnung und die Kirchengemeindeordnung werden von der Landessynode festgelegt. Dasselbe gilt für alle Gottesdienstordn. Die Wahl Die Landessynode wird in Württemberg, im Unterschied zu allen anderen evangelischen Landeskirchen in Deutschland, direkt von ihren Gemeindegliedern, also von allen evangelischen Christen ab 14 Jahren, per Urwahl gewählt. Sie ist die gesetzgebende Versammlung der Kirchenleitung. Ihre Aufgaben ähneln denen von politischen Parlamenten, werden aber ehrenamtlich ausgeübt. Die Kandidaten Alle evangelischen Kirchengemeinden des Wahlgebiets können die Kandidaten für Vorstellungsabende einladen und Wahlvorschläge in ihren Netzwerken und Gemeindebriefen bekannt machen. Die neuen Vorschläge für den Wahlkreis werden im zuständigen Vertrauensausschuss geprüft. Der Wahlkreis Zum Wahlkreis gehören alle Orte der Landkreise Zollernalbkreis und Sigmaringen sowie dutzende Orte der Landkreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil, beziehungsweise die Orte von Rottweil bis Geisingen und Schwenningen bis Mühlheim.

Die neuen Kandidaten