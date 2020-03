Zahl der bestätigten Fälle:

Landkreis Sigmaringen: 48 (Stand Mittwoch, 18. März)

Zollernalbkreis: 60 (Stand Mittwoch, 18. März)

Inzigkofen: Bürgermeister appelliert an Jugendliche

Bürgermeister Bernd Gombold richtet sich gemeinsam mit den Ortsvorstehern Viktoria Gombold-Diels (Dietfurt) und Karl-Heinz Müller (Engelswies) an die Bevölkerung und ruft in einem Brief zur Besonnenheit auf, und dazu, Menschenansammlungen zu meiden. Ganz besonders appelliert das Trio an Jugendliche, keine „Corona-Partys“ zu veranstalten.

Corona-Testcenter in Hohentengen hat den Betrieb aufgenommen

Das Corona-Testcenter in der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen hat den Betrieb aufgenommen. Von Montag bis Freitag können Patienten, die zuvor vom Gesundheitsamt einen Termin mitsamt Überweisung und Barcode erhalten haben, von 18 bis 21 Uhr getestet werden. „Wer diese Überweisung nicht hat, kommt nicht in die Kaserne“, machte Rolf Vögtle, Erster Landesbeamter, bei einem Pressetermin klar. Mitarbeiter der Bad Saulgauer Security-Firma UGS werden am Kasernentor die ankommenden Autofahrer kontrollieren, und die Berechtigten anhand einer Personenliste des Gesundheitsamtes identifizieren.

Das Testzentrum in Hohentengen hat seinen Betrieb aufgenommen.Für die Infrastruktur ist DRK-Bereitschaftsleiter Florian Neuefeind (links) und für die Sicherheit Thomas Müller von der UGS Bad Saulgau zuständig. | Bild: Volk, Siegfried

Landkreis Sigmaringen meldet neue Infektionen

Insgesamt 48 Personen haben sich im Landkreis Sigmaringen mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag waren es noch 37 Fälle.

60 Infizierte im Zollernalbkreis

Neun weitere Corona-Infektionen wurden am Mittwoch (Stand 17 Uhr) im Landkreis Zollernalbkreis bestätigt. Wie das Landratsamt mitteilt, handelt es sich dabei um fünf Frauen und vier Männer zwischen 43 und 68 Jahren. Vermutlich haben sich die Erkrankten in Risikogebieten in Europa sowie bei bereits Erkrankten infiziert, informiert die Behörde weiter.

Volksbank Meßkirch schließt teilweise Filialen

Die Corona-Welle ist auch in Meßkirch spürbar. Die Stadt steht still, viele Geschäfte haben bereits geschlossen. Die Volksbank hat einige ihrer Filialen geschlossen, um Mitarbeiter und Kunden zu schützen.

Hamsterkäufe im Einzelhandel

Corona beschäftigt auch den Meßkircher Einzelhandel. Besonders gefragt sind Mehl, Hefe und Klopapier. Die Grundversorgung ist allerdings gut gesichert.

Gesundheitsamt wurde personell aufgestockt

Der Landkreis setzt alles daran, die weitere Verbreitung des Corona Virus einzudämmen. Regulär arbeiten 7 Ärzte, 7 medizinische Fachkräfte und 14 weitere Mitarbeiter im Gesundheitsamt. „Letzte Woche haben bereits 10 Kollegen aus anderen Fachbereichen unterstützt, im Laufe der Woche kommen nochmals 20 neue hinzu“, informiert Landrätin Stefanie Bürkle. „Wir arbeiten 7 Tage die Woche und haben das Personal im Gesundheitsamt verdoppelt, um alle Kontaktpersonen zu identifizieren und zu beraten“, so Bürkle. Aus Bereichen, deren Arbeit aufgeschoben werden kann, wie beispielsweise dem Kulturamt, dem Kreismedienzentrum, der Jugend- und Medienakademie werden Mitarbeiter abgezogen.