Zahl der bestätigten Fälle:

Landkreis Sigmaringen: 74 (Stand Freitag, 20. März)

Zollernalbkreis: 76 (Stand Freitag, 20. März)

Landkreis Tuttlingen: 12 (Stand Donnerstag, 19. März)

Öffnungszeiten im Seepark in Pfullendorf werden eingeschränkt

Der Seepark ist ab sofort nur noch von 10 bis 18 Uhr geöffnet und wird durch einen Sicherheitsdienst geräumt. | Bild: Volk, Siegfried

Der Seepark in Pfullendorf bleibt vorerst geöffnet. Die Öffnungszeiten werden jedoch auf täglich 10 bis 18 Uhr beschränkt. Der Pfullendorfer Sicherheitsdienst DSSD wurde damit beauftragt, den Seepark abends zu räumen.

Spital in Pfullendorf: Tagespflege hat Betrieb eingestellt

Die Landesregierung hat angeordnet, dass alle Tagespflegeeinrichtungen infolge der COVID-19 Pandemie nicht mehr weiterbetrieben werden dürfen. „Wir haben deshalb umgehend den Betrieb eingestellt“, informiert Wolfang Scheitler vom spitälischen Alten- und Pflegeheim. Die Versorgung der Tagespflegegäste zuhause ist sichergestellt. In der stationären Einrichtung besteht weiter ein Besuchsverbot. Nur in Ausnahmefällen, wie in einer Sterbephase, kann nach Absprache mit der Einrichtung Zutritt gewährt werden. Neuaufnahmen sind nur noch unter Beachtung besonderer Bedingungen möglich.

Das Spital in Pfullendorf muss seine Tagespflege einstellen. | Bild: Auerswald, Lara

Sechs neue Corona-Infektionen im Zollernalbkreis

Sechs weitere Corona-Infektionen meldet der Zollernalbkreis am Freitagnachmittag. Erkrankt sind vier Frauen und zwei Männer zwischen 20 und 80 Jahren, informiert die Behörde. Die Corona-Patienten seien im Risikogebiet im Urlaub gewesen oder über bereits infizierte Personen angesteckt worden.

74 Personen im Landkreis Sigmaringen mit dem Coronavirus infiziert

Im Landkreis Sigmaringen 74 Menschen mit dem Virus angesteckt, teilt das Landratsamt Sigmaringen mit. Dies sind 16 mehr als die gestern vermeldeten 58. Die Zahl der Infizierten steigt somit auch im Kreis Sigmaringen immer stärker an.

Polizei kontrolliert auf dem Wochenmarkt in Meßkirch

Am Freitag findet traditionell der Wochenmarkt in Meßkirch statt, der auch viele Besucher von der Umgebung anzieht. Heute war die Polizei vor Ort, um zu kontrollieren, ob die Menschen ausreichend Abstand halten.

Dekanat Meßkirch-Sigmaringen überträgt Gottesdienst

Derzeit sind Gottesdienste nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit möglich. Dennoch werden Gottesdienste und Eucharistiefeiern in den Anliegen aller Gläubigen gefeiert. Es besteht die Möglichkeit, Gottesdienste auch über das Internet mitzufeiern. Vor Ort wird für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch ebenso sonntags eine Heilige Messe um 9.30 Uhr live aus der Kirche St. Johann in Sigmaringen übertragen. Über die Homepage der Seelsorgeeinheit Sigmaringen (www.kath-sigmaringen.de) gelangt man zum Livestream, informiert Dekan Stefan Schmid. Auch an den Osterfeiertagen werde es Livestreams geben. Alle Gläubigen, welche keinen Internetzugang haben, sind eingeladen die Gottesdienste über das Fernsehen oder über das Radio mitzufeiern. In ökumenischer Verbundenheit sind alle Christen abends um 19 Uhr zum Vater-Unser-Gebet eingeladen. Dazu werden die Kirchenglocken läuten

Gemeinde Leibertingen: Besuche auf der Post und im Rathaus anmelden

Die Gemeindeverwaltung der Ortsgemeinde Leibertingen ist weiter für die Bürger da, bittet aber um vorherige Anmeldung per E-Mail oder Telefon. Die Mitarbeiter sind zu den üblichen Geschäftszeiten per Telefon 07 46 6/9 28 0 und per E-Mail an info@leibertingen.de erreichbar. Der Publikumsverkehr in der Postfiliale wird eingeschränkt. Bürger können nach wie vor Pakete und Sendungen abholen oder aufgeben, werden aber gebeten, sich unter Telefon 07 46 6/9 28 0 oder E-Mail info@leibertingen.de, anzumelden.

Tuttlinger Landrat warnt vor Ausgangssperre

Die Gemeinde Leibertingen gehört zum Landkreis Tuttlingen. Der Tuttlinger Landrat Stefan Bär fordert die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. „Wenn die soziale Interaktion nicht deutlich zurückgeht, dann brauchen wir eine Ausgangssperre“, sagte der Landrat gestern in einer Pressekonferenz. Seiner Meinung nach ist das Problembewusstsein noch nicht bei allen Menschen im öffentlichen Raum angekommen. Es sei wichtig, Abstand zu halten zu anderen Menschen und am besten zu Hause zu bleiben. „Ich glaube, es gibt schon viele Einsichtige, aber noch nicht allen ist klar, worum es geht“, sagte der Landrat. Hamsterkäufe seien weder notwendig noch zielführend. Sollte es zu einer Ausgangssperre kommen, werde der kommunale Ordnungsdienst engmaschig mit der Polizei zusammenarbeiten und kontrollieren.

Die Post in Meßkirch ist geöffnet

Es geistern Gerüchte durch die Stadt Meßkirch, dass die Poststelle geschlossen sei. Das ist nicht richtig. Das Blumengeschäft musste aufgrund der landesweiten Verfügung schließen. Die Poststelle ist geöffnet und kann über die Jahnstraße erreicht werden. Der Eingang über die Haupstraße ist geschlossen.

Die Post in Meßkirch ist geöffnet. Die Postagentur ist nicht über die Hauptstraße erreichbar, sondern über die Jahnstraße. | Bild: Julia Lutz

Erzabtei Beuron muss Gästeflügel schließen

Die Erzabtei Beuron im Donautal teilt mit, dass der Gästeflügel in der Erzabtei ab Samstag, 21. März, bis vorerst Sonntag, 19. April, geschlossen wird. Alle Kurse und Veranstaltungen sind abgesagt, die Einzelbuchungen von Gästen wurden storniert. „Aktuell nehmen wir keine neue Buchungen an, da die weitere Entwicklung der Situation nicht absehbar ist“, informiert die Erzabteil. Ebenfalls geschlossen ist seit Mittwoch die Klosterbücherei.

Der Campus Galli in Meßkirch muss für Besucher geschlossen bleiben

Für Besucher bleibt die Klosterbaustelle Campus Galli geschlossen. Die Handwerker können ihre Arbeit trotz Corona-Krise in der nächsten Woche wieder aufnehmen.

Das waren die Entwicklungen am Donnerstag:

Ostracher Firma darf Desinfektionsmittel herstellen

Bislang war es technischen Betrieben nicht erlaubt, trotz vorhandener Rohstoffe für alkoholische Desinfektionsmittel, diese auch herzustellen und auf den Markt zu bringen. Um die dramatische Versorgungslage zu mildern, ist seit dem vergangenen Montag eine Allgemeinverfügung in Kraft getreten, die es der Ostracher Firma Bilgram Chemie GmbH als chemischer Betrieb erlaubt, Händedesinfektionsmittel für den gewerblichen Bereich herzustellen und zu vertreiben. Mit Hochdruck werden die Abfülllinien und die Produktion umgestellt, um schnellstmöglich die Ware zur Verfügung zu stellen. Die Firma Bilgram Chemie Gmbh in Ostrach wird vorrangig regionale und öffentliche Institutionen wie auch Hilfsorganisationen beliefern und unterstützen. Das Desinfektionsmittel wird nicht an Endverbraucher verkauft.

Zehn neue Fälle im Zollernalbkreis

Der Zollernalbkreis meldet am Donnerstag (Stand 18 Uhr) zehn neue Corona-Fälle. Dabei handelt es sich um fünf Frauen und fünf Männer zwischen 30 und 70 Jahren, informiert das Landratsamt Zollernalbkreis. Nach Angaben der Behörde haben sich die Erkrankten vermutlich in Risikogebieten aufgehalten beziehungsweise hatten engeren Kontakt zu bereits Erkrankten.

Zollernalbkreis richtet Bürgertelefon ein

Das Landratsamt Zollernalbkreis hat ein Bürgertelefon für Fragen rund um das neuartige Coronavirus eingerichtet. Elf Mitarbeiter der Landkreisverwaltung beraten und informieren täglich über 200 Bürger zu gesundheitlichen Themen. Vor allem morgens zwischen 9 und 10 Uhr gehen viele Anrufe ein, teilt das Landratsamt Zollernalbkreis mit. Es wird daher empfohlen, im Laufe des Vormittags bzw. frühen Nachmittages anzurufen. Unternehmer werden gebeten, sich mit ihren Fragen direkt an die Hotline der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, Telefon 0 71 21/20 10 zu wenden. Die Agentur für Arbeit berät Arbeitergeber gerne per E-Mail unter ulm.032-os@arbeitsagentur.de zu Themen wie Kurzarbeit.

Keine Quarantäne-Station in Pfullendorf

Aufgrund der dynamischen Corona-Virusausbreitung bündeln die SRH-Kliniken im Landkreis Sigmaringen jetzt ihr medizinischen und pflegerischen Kapazitäten für die Behandlung von Corona-Patienten am Standort Sigmaringen. „Wir haben uns dafür entschieden, weil aufgrund neuester Erkenntnisse der Coronavirus zu anspruchsvollen medizinischen Behandlungsverlaufen führen kann. Zur Versorgung dieser Patienten wird in unmittelbarer Nähe eine Intensivstation benötigt“, teilt Pressesprecherin Barbara Koch auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Ursprünglich war geplant, in Pfullendorf im zweiten Stock eine Quarantäne-Station einzurichten. In Sigmaringen wurde jetzt eine Corona-Station eingerichtet in der wir 8 bis 22 Plätze anbieten können.

Im Kreiskrankenhaus in Sigmaringen ist eine Quarantänestation eingerichtet, die schwere Corona-Patienten aufnehmen soll. | Bild: unbekannt

Zwei neue Corona-Infektionen im Landkreis Tuttlingen

Im Landkreis Tuttlingen sind zwei neue Corona-Fälle aufgetreten, informiert Julia Hager vom Landratsamt Tuttlingen auf Anfrage des SÜDKURIER. Dabei handelt es sich um Patienten aus Geisingen und Spaichingen. Insgesamt sind es nun zwölf Infektionen. Zugleich übermittelt sie aber die positive Nachricht, dass ein Patient heute als gesund entlassen werden konnte. Ein weiterer Patient darf morgen die Klinik verlassen. Insgesamt wurden heute 45 Abstriche in Spaichingen im Corona-Testzentrum entnommen. In Tuttlingen waren es 44.

Zehn neue Corona-Fälle im Landkreis Sigmaringen

Im Landkreis Sigmaringen sind jetzt 58 Personen am Corona Virus erkrankt. Gestern waren es 48, am Dienstag 37 Personen. Das Corona Testcenter in Hohentengen hat gestern Abend seinen Betrieb aufgenommen. Nachdem bis wenige Stunden vorher noch alles gut vorbereitet worden war, lief der Start um 18 Uhr dann reibungslos ab. Bis 21 Uhr konnten die geplanten 18 Tests durchgeführt werden. Die Untersuchten erhalten ihre Ergebnisse dann vom Gesundheitsamt. Die Verantwortlichen möchten nun mehr Tests durchführen, sobald sich die Abläufe eingespielt haben. Anders wie in anderen Kreisen waren nur wenige Menschen gekommen, die sich ohne Termin des Gesundheitsamts testen lassen wollten. So konnte alles geordnet ablaufen. Wer glaubt erkrankt zu sein, solle sich zunächst an den Hausarzt wenden. Er nimmt dann Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf, das entscheidet, ob ein Test erforderlich ist, informiert das Landratsamt Sigmaringen erneut.

*In einer früheren Meldung hatte das Landratsamt Sigmaringen angegeben, es habe 14 neue Fälle gegeben. Die Zahl wurde um 16.30 Uhr korrigiert.

Gastronomen in der Region sehen ihre Existenz in Gefahr

Die Auswirkungen der Corona-Krise treffen die heimische Gastronomie mit voller Wucht. Nach Auskunft des Beuroner Tourismusvereins sind allein im Bereich der Donautalgemeinde zwischen dem Kloster und Thiergarten derzeit 14 Betriebe aufgrund der aktuellen Situation in ihrer Existenz bedroht.

Zweiter Todesfall im Landkreis Sigmaringen

Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden am Donnerstagvormittag (19. März) drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf elf an. Das Gesundheitsministerium wurde vom Landesgesundheitsamt und dem Gesundheitsamt Sigmaringen über einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus informiert. Es handelt sich um einen über 80-Jährigen stationär behandelten Patienten aus dem Landkreis Sigmaringen.

Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck bleibt geschlossen

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise verschiebt das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck seinen Saisonstart.

Polizei überwacht Infektionsschutzgesetz in der Region

Überwiegend auf vorbildliches Verhalten und positive Resonanz stieß die Polizei gestern Abend und in der Nacht bei ihren flächendeckenden Kontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg (Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis). Bei der Überprüfung des Gastgewerbes, des Einzelhandels, der Sport-, Vergnügungs- und Freizeitzeitstätten sowie sonstiger Gewerbebetriebe und öffentlicher Plätze führten die Polizisten und Polizistinnen der örtlichen Dienststellen insgesamt 110 Kontrollen durch, sprachen mit zahlreichen Personen und erteilten 80, meist Jugendlichen und Heranwachsenden, einen Platzverweis und forderten sie auf, nach Hause zu gehen, informiert die Polizei. Lediglich in einem Fall musste eine Ruhestörung, ausgehend von einem Spielplatz in Ravensburg, angezeigt werden, wo sich mehrere Jugendliche getroffen hatten. Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz wurden von den Einsatzkräften nicht festgestellt. Die angesprochenen Personen, die sich meist in kleineren Gruppen im Freien aufhielten, waren überwiegend einsichtig und kamen den Anweisungen der Polizei nach.

Die Gemeinde Wald ist im Notfallmodus

In der Gemeinde Wald steht das öffentliche Leben ebenfalls still. Alle öffentlichen Einrichtungen sind geschlossen und die Gemeinderatssitzung wurde abgesagt.

Gemeinde Illmensee richtet Bürgerhotline ein

Die Gemeinde Illmensee beantwortet Fragen ihrer Bürger ab sofort auf einer Hotline. Über die Hotline können sich auch Freiwillige melden, die für Mitbürger Einkaufsdienste übernehmen können.

Meßkircher Dienstleister und Gastronomen bitten um Abstand

Die Meßkircher Gastronomen, Dienstleister und Supermärkte stellen immer häufiger Schilder auf und bitten ihre Kunden darum, ausreichend Abstand zu halten. Dies dient dem Schutz der Angestellten und natürlich der Kunden selbst. Im Drogeriemarkt werden die Kassiererinnen seit gestern durch Wände aus Plexiglas geschützt. Außerdem bitten Supermärkte, Bäckereien und Metzgereien darum, möglichst bargeldlos zu bezahlen.

Immer mehr Geschäfte hängen Schilder auf. Sie bitten ihre Kunden darum, Abstand zu halten. | Bild: Julia Lutz

Zollernalbkreis rechnet mit deutlich mehr Infektionen

Bei der gestrigen Corona-Sondersitzung mit dem Landratsamt Zollernalbkreis und den Bürgermeistern sowie Vertretern der einzelnen Gemeinden verwies Landrat Günther-Martin Pauli auf die aktuellste Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen der Landesregierung. Er appellierte an die Verantwortlichen, diese konsequent durchzusetzen. Gerhard Hinger, Geschäftsführer der Acura Kliniken, erläuterte, „dass die Zahlen der Erkrankten in den nächsten Tagen noch deutlich steigen werden. Wir rechnen mit einer Verdoppelungsrate der Infizierten alle drei Tage. Die jetzt getroffenen Maßnahmen werden erst in 14 Tagen greifen – sofern sie eingehalten werden“. Die Acura Kliniken stünden im engen Kontakt mit dem Zollernalb-Klinikum, berichtete Chris Behrens. Sie haben ebenfalls ihren Normalbetrieb herunter gefahren und bereiten sich intensiv auf ein erhöhtes Patientenaufkommen vor.

Die heutige Gemeinderatssitzung in Sauldorf fällt aus

Die für heute geplante Gemeinderatssitzung in Sauldorf fällt aus. Des Weiteren ist das Rathaus für den Publikumsverkehr ab sofort geschlossen.

Zehn Corona-Fälle im Landkreis Tuttlingen

Im Landkreis Tuttlingen sind (Stand Donnerstag, 9 Uhr) zehn Personen mit dem Coronavirus infiziert, teilt Julia Hager, Leiterin der Presse- und Medienstelle im Landratsamt Tuttlingen, auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Bei allen zehn Fällen handelt es sich um Patienten, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben. „Wir können die Infektionskette nachvollziehen“, sagt Hager.

Stadt Meßkirch hat Spielplätze gesperrt

Die Spielplätze in Meßkirch sind jetzt sichtbar abgesperrt. Die Benutzung ist bis zum 19. April untersagt. Die gesamte Verordnung ist auf der Homepage der Stadt Meßkirch unter www.messkirch.de nachzulesen

Im Kreis Sigmaringen kommt das öffentliche Leben zum erliegen. Die Zahl der Corona-Fälle steigt rasant. | Bild: Julia Lutz

Das waren die Entwicklungen am Mittwoch in der Region:

Inzigkofen: Bürgermeister appelliert an Jugendliche

Bürgermeister Bernd Gombold richtet sich gemeinsam mit den Ortsvorstehern Viktoria Gombold-Diels (Dietfurt) und Karl-Heinz Müller (Engelswies) an die Bevölkerung und ruft in einem Brief zur Besonnenheit auf, und dazu, Menschenansammlungen zu meiden. Ganz besonders appelliert das Trio an Jugendliche, keine „Corona-Partys“ zu veranstalten.

Corona-Testcenter in Hohentengen hat den Betrieb aufgenommen

Das Corona-Testcenter in der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen hat den Betrieb aufgenommen. Von Montag bis Freitag können Patienten, die zuvor vom Gesundheitsamt einen Termin mitsamt Überweisung und Barcode erhalten haben, von 18 bis 21 Uhr getestet werden. „Wer diese Überweisung nicht hat, kommt nicht in die Kaserne“, machte Rolf Vögtle, Erster Landesbeamter, bei einem Pressetermin klar. Mitarbeiter der Bad Saulgauer Security-Firma UGS werden am Kasernentor die ankommenden Autofahrer kontrollieren, und die Berechtigten anhand einer Personenliste des Gesundheitsamtes identifizieren.

Im Kreis Sigmaringen ist die Zahl der Corona-Patienten auf 58 gestiegen. | Bild: Julia Lutz

Landkreis Sigmaringen meldet neue Infektionen

Insgesamt 48 Personen haben sich im Landkreis Sigmaringen mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag waren es noch 37 Fälle.

60 Infizierte im Zollernalbkreis

Neun weitere Corona-Infektionen wurden am Mittwoch (Stand 17 Uhr) im Landkreis Zollernalbkreis bestätigt. Wie das Landratsamt mitteilt, handelt es sich dabei um fünf Frauen und vier Männer zwischen 43 und 68 Jahren. Vermutlich haben sich die Erkrankten in Risikogebieten in Europa sowie bei bereits Erkrankten infiziert, informiert die Behörde weiter.

Volksbank Meßkirch schließt teilweise Filialen

Die Corona-Welle ist auch in Meßkirch spürbar. Die Stadt steht still, viele Geschäfte haben bereits geschlossen. Die Volksbank hat einige ihrer Filialen geschlossen, um Mitarbeiter und Kunden zu schützen.

Hamsterkäufe im Einzelhandel

Corona beschäftigt auch den Meßkircher Einzelhandel. Besonders gefragt sind Mehl, Hefe und Klopapier. Die Grundversorgung ist allerdings gut gesichert.

Gesundheitsamt wurde personell aufgestockt

Der Landkreis setzt alles daran, die weitere Verbreitung des Corona Virus einzudämmen. Regulär arbeiten 7 Ärzte, 7 medizinische Fachkräfte und 14 weitere Mitarbeiter im Gesundheitsamt. „Letzte Woche haben bereits 10 Kollegen aus anderen Fachbereichen unterstützt, im Laufe der Woche kommen nochmals 20 neue hinzu“, informiert Landrätin Stefanie Bürkle. „Wir arbeiten 7 Tage die Woche und haben das Personal im Gesundheitsamt verdoppelt, um alle Kontaktpersonen zu identifizieren und zu beraten“, so Bürkle. Aus Bereichen, deren Arbeit aufgeschoben werden kann, wie beispielsweise dem Kulturamt, dem Kreismedienzentrum, der Jugend- und Medienakademie werden Mitarbeiter abgezogen.